Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim radom, identifikovali su i pronašli šesnaestogodišnjaka koji je, kako se sumnja, tokom vikenda, ispisao grafit uvredljive sadržine, na jednom objektu na Paliću.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici, protiv šesnaestogodišnjaka biće podneta krivična prijava, u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Kurir.rs

