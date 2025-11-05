Saopštenje
ŠESNAESTOGODIŠNJAK PISAO UVREDLJIVE GRAFITE NA PALIĆU Tužilaštvo naložilo krivičnu, zbog nacionalne, rasne, verske mržnje i netrpeljivosti!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim radom, identifikovali su i pronašli šesnaestogodišnjaka koji je, kako se sumnja, tokom vikenda, ispisao grafit uvredljive sadržine, na jednom objektu na Paliću.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici, protiv šesnaestogodišnjaka biće podneta krivična prijava, u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Kurir.rs
