Slušaj vest

Branko Pušica (37) ubio je bračni par, Ivanu i Predraga Novaković 31. decembra u večernjim satima u kafiću u Arilju. Predrag je preminuo na licu mesta, a Ivana je sa teškim telesnim povredama prevezena u bolnicu, ali uprkos borbi lekara da je spasu, podlegla je povredama. Danas je u Višem sudu u Užicu održano novo ročište.

Iako su mnogi očekivali da će danas biti završeno suđenje, do toga nije došlo.

Foto: Facebook

Svedočenje veštaka

Na današnjem suđenju, veštaci su izneli mišljenje. Nisu poricali da je on imao 2,7 promila alkohola u krvi, ali takođe su rekli da to nije presudno za određivanje u kakvom stanju se tada nalazio Pušica.

Na sve to nadovezao se i javni tužilac, koji je podsetio je šta se dogodilo te kobne noći.

Naime, po njegovim rečima Pušica je ušao u kafić i nakon kraće svađe sa Predragom izašao iz kafića, otišao je kući, uzeo pištolj i dva šanžera sa mecima. Ponovo je došao u kafić, prišao stolu gde se nalazio Predrag, ispalio mu metak u slepočnicu i nakon toga u mrtvo telo pucao još tri puta. Onda je prišao drugom stolu gde se nalazila njegova supruga Ivana koja je u tom trenutku podigla ruke pokušavajući da se brani, ali on je i u nju ispalio metke. Predrag je preminuo na licu mesta, ivana je preminula u bolnici.

Foto: Kurir

Potresne scene na suđenju

Današnjem suđenju prisustvovali su članovi Predragove i Janine porodice. Tu je bio njegov otac, maćeha, brat i snaja. Bilo je vrlo teško i potresno jer su sve vreme bili u suzama dok su slušali iznošenje i jedne i druge strane.

Novo suđenje koje bi trebalo da bude i završno, zakazano je za 18. novembar u Višem sudu u Užicu.

Podsetimo, tokom novogodišnje proslave u kafiću u Arilju dogodilo se dvostruko ubistvo. Ubica je pobegao sa mesta nesreće, ali je ubrzo uhapšen. U sredu je saslušan u Višem javnom tužilaštvu.