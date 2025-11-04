KRVAVI PIR ZA NOVU GODINU! Suđenje Branku za ubistvo Novakovića: Predragu pucao u slepoočnicu, pa ispalio još 3 hica u njega, a onda se okrenuo ka Ivani...
Branko Pušica (37) ubio je bračni par, Ivanu i Predraga Novaković 31. decembra u večernjim satima u kafiću u Arilju. Predrag je preminuo na licu mesta, a Ivana je sa teškim telesnim povredama prevezena u bolnicu, ali uprkos borbi lekara da je spasu, podlegla je povredama. Danas je u Višem sudu u Užicu održano novo ročište.
Iako su mnogi očekivali da će danas biti završeno suđenje, do toga nije došlo.
Svedočenje veštaka
Na današnjem suđenju, veštaci su izneli mišljenje. Nisu poricali da je on imao 2,7 promila alkohola u krvi, ali takođe su rekli da to nije presudno za određivanje u kakvom stanju se tada nalazio Pušica.
Na sve to nadovezao se i javni tužilac, koji je podsetio je šta se dogodilo te kobne noći.
Naime, po njegovim rečima Pušica je ušao u kafić i nakon kraće svađe sa Predragom izašao iz kafića, otišao je kući, uzeo pištolj i dva šanžera sa mecima. Ponovo je došao u kafić, prišao stolu gde se nalazio Predrag, ispalio mu metak u slepočnicu i nakon toga u mrtvo telo pucao još tri puta. Onda je prišao drugom stolu gde se nalazila njegova supruga Ivana koja je u tom trenutku podigla ruke pokušavajući da se brani, ali on je i u nju ispalio metke. Predrag je preminuo na licu mesta, ivana je preminula u bolnici.
Potresne scene na suđenju
Današnjem suđenju prisustvovali su članovi Predragove i Janine porodice. Tu je bio njegov otac, maćeha, brat i snaja. Bilo je vrlo teško i potresno jer su sve vreme bili u suzama dok su slušali iznošenje i jedne i druge strane.
Novo suđenje koje bi trebalo da bude i završno, zakazano je za 18. novembar u Višem sudu u Užicu.
Podsetimo, tokom novogodišnje proslave u kafiću u Arilju dogodilo se dvostruko ubistvo. Ubica je pobegao sa mesta nesreće, ali je ubrzo uhapšen. U sredu je saslušan u Višem javnom tužilaštvu.
