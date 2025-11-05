Slušaj vest

Kako saznajemo, V. S. poginula je pri padu sa visine od 4 metra iz zasad neutvrđenih razloga koje uviđaj i istraga treba da rasvetle.

Prema saznanjima Kurira, i drugi čovek koji je u kobnom momentu bio sa njih dvoje kao i Dejan Z., prebačeni su na toksikologiju VMA.  

Podsetimo, u beogradskom naselju Borča žena je pala sa terase, sa visine od 4 metra, i poginula na mestu.

Zasad nije poznato ni kako je pala ni šta se sve izdešavalo ali se zna da su njenom padu prethodile svađa i tuča na terasi njenog bivšeg sa sadašnjim partnerom.

Reč je o muškarcima od 52 i 54 godine. Hitna pomoć je samo konstatovala smrt.

Tragedija se dogodila u Ulici Pita Maravića.

