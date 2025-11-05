Dejanu Z, određeno je zadržavanje zbog nasilja u porodici posle tragedije koja se dogodila u Borči kada je žena pala sa terase i poginula na mestu.
užas u beogradskom naselju
KURIR SAZNAJE Novi detalji tragedije u Borči: Posle ženinog pada sa terase, jednom od muškaraca određeno zadržavanje zbog nasilja u porodici
Slušaj vest
Kako saznajemo, V. S. poginula je pri padu sa visine od 4 metra iz zasad neutvrđenih razloga koje uviđaj i istraga treba da rasvetle.
Prema saznanjima Kurira, i drugi čovek koji je u kobnom momentu bio sa njih dvoje kao i Dejan Z., prebačeni su na toksikologiju VMA.
Podsetimo, u beogradskom naselju Borča žena je pala sa terase, sa visine od 4 metra, i poginula na mestu.
Zasad nije poznato ni kako je pala ni šta se sve izdešavalo ali se zna da su njenom padu prethodile svađa i tuča na terasi njenog bivšeg sa sadašnjim partnerom.
Reč je o muškarcima od 52 i 54 godine. Hitna pomoć je samo konstatovala smrt.
Tragedija se dogodila u Ulici Pita Maravića.
Kurir.rs
Novi detalji tragedije u Borči
Reaguj
Komentariši