Devojka I.S. (18) sa vidljivim povredama na grudima pronađena je juče popodne u napuštenim prostorijama jedne firme na Čukarici, u Beogradu.

Kako se nezvanično saznaje, devojka je imala povrede na grudima nanete iz vatrenog oružja. Pored nje je pronađen i pištolj za koji nije imala dozvolu, a sumnja se da je upucala sama sebe.

Na lice mesta je izašla ekipa hitne pomoći, koja ju je odmah prevezla u bolnicu.

Utvrđuju se okolnosti ovog događaja.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja