DEVOJKA PRONAĐENA SA POVREDAMA NA GRUDIMA NA ČUKARICI: Zatekli je u napuštenim prostorijama firme, sumnja se da se sama upucala
Devojka I.S. (18) sa vidljivim povredama na grudima pronađena je juče popodne u napuštenim prostorijama jedne firme na Čukarici, u Beogradu.
Kako se nezvanično saznaje, devojka je imala povrede na grudima nanete iz vatrenog oružja. Pored nje je pronađen i pištolj za koji nije imala dozvolu, a sumnja se da je upucala sama sebe.
Na lice mesta je izašla ekipa hitne pomoći, koja ju je odmah prevezla u bolnicu.
Utvrđuju se okolnosti ovog događaja.
SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".
Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja
(Kurir.rs/Blic)