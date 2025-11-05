Po prijavi da je u paviljonu “ A” KPZ u Nišu, u kupatilu sobe pronađeno telo osuđenika A. S. (34) iz Aleksinca, izvršen je uviđaj.
SMRT U PAVILJONU "A" KPZ NIŠ: Telo osuđenika pronađeno u kupatilu sobe
Utvrđeno je da postoji povreda - rez u predelu leve vratne arterije a pored tela pronađeno je improvizovano sečivo napravljeno od žileta i upaljača.
Po izjavi osuđenika sada pokojni koji se nalazio na izdržavanju kazne pronađen je u ležećem položaju sa povredom vrata.
Naložena je obdukcija od strane VJT u Nišu.
