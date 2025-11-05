Slušaj vest

Utvrđeno je da postoji povreda - rez u predelu leve vratne arterije a pored tela pronađeno je improvizovano sečivo napravljeno od žileta i upaljača.

Po izjavi osuđenika sada pokojni koji se nalazio na izdržavanju kazne pronađen je u ležećem položaju sa povredom vrata.

Naložena je obdukcija od strane VJT u Nišu.

Kurir.rs

