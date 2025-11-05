Slušaj vest

Policija i dalje intenzivno traga za Daliborom Demirovićem (43) iz Pečenjevca kod Leskovca, koji se sumnjiči da je u ponedeljak uveče ubio svoju vanbračnu suprugu Katarinu Gligorijević (36), a zatim pobegao sa lica mesta. Telo nesrećne žene pronađeno je narednog jutra u zamrzivaču u porodičnoj kući u kojoj su zajedno živeli.

- Potraga je u toku i svi raspoloživi kapaciteti policije su angažovani. Proveravaju se sve dojave, snimci kamera i kontakti osumnjičenog - rekao je izvor Kurira.

Kako smo ranije pisali, slučaj je policiji prijavio Daliborov rođeni brat, kada je rekao da je u ponedeljak iz kuće svog brata čuo buku i svađu, a budući da njegov brat i njegova nevenčana supruga Katarina imaju bračne probleme, posumnjao je da se desilo nešto loše.

Ubrzo po dolasku na lice mesta, policija je pretražila sve nakon čega su zatekli jeziv prizor, telo je bilo sakriveno u zamrzivaču u pomoćnoj prostoriji, a od Dalibora ni traga.

U trenutku ubistva Demirović je, prema nezvaničnim informacijama, bio na izdržavanju kazne kućnog zatvora i nosio nanogicu zbog ranije presude za napad na službeno lice.

- Dalibor je osuđen na kućni zatvor s nanogicom zbog krivičnog dela sa elementima nasilja, i trenutno služi tu kaznu. Kuću nije smeo da napušta bez odobrenja suda, osim u vreme redovne šetnje na koju svaki osuđenik ima pravo. Koliko znamo, on je imao pravo na šetnju od sat vremena u toku dana. Dalibor je i ranije bio nasilan i problematična, o čemu svedoči i ova presuda. Međitom, da je spreman da ubije nije niko mogao da pretpostavi - ispričao je naš izvor.

Istraga je i dalje u toku, a policija ne isključuje nijednu mogućnost. Iako je motiv još zvanično nepoznat, sumnja se da je do zločina došlo nakon svađe u porodičnoj kući. Istražitelji utvrđuju okolnosti pod kojima je Demirović uspeo da pobegne i da li je imao pomagače.

Ubijena Katarina Gligorijević Foto: Društvene Mreže

- Ovaj slučaj je potresao sve u selu. Nisu delovali kao par koji bi mogao da dođe do ovakvog ishoda, ali su se u poslednje vreme često svađali. Katarina je bila tiha i povučena - ispričala je jedna meštanka Pečenjevca.

Više javno tužilaštvo u Leskovcu potvrdilo je da je formiran predmet povodom ubistva i da se čeka kompletan izveštaj policije.

- Policija intenzivno sprovodi operativne aktivnosti i preduzima sve mere radi pronalaska osumnjičenog i prikupljanja dokaza - navedeno je u saopštenju.