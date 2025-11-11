Slušaj vest

Španski sud skinuo je oznaku tajnosti sa dokaza koji su izvedeni tokom suđenja Igoru Vaclaviću, poznatijem kao Igor Srbin, kome se u ovoj zemlji sudilo zbog ubistva dva pripadnika civilne garde i farmera u Teruelu. U dokumentima čiji je sadržaj preneo telemadrid.es, navodi se da je kod nekada najtraženijeg begunca u momentu hapšenja pronađena i popularna igračka - tamagoči ljubimac, kao i set za kampovanje.

Tražila ga cela Evropa

Podsetimo, ovaj Subotičanin, koji se nekada zvao Norbert Feher, seriju zločina započeo je u Italiji 2017. godine, kada je najpre ubio vlasnika bara i čuvara šume. Posle višemesečnog skrivanja, uhapšen je u Španiji, u oblasti Teruel, gde je usmrtio još tri osobe. Sudilo mu se u Italiji i Španiji, a u Španiji je osuđen na doživotnu robiju.

Vaclavić Foto: Privatna Arhiva

Mesecima posle zločina u Italiji ovaj državljanin Srbije bio je u bekstvu, policija ga je danima tražila, a on je uspeo da pređe granicu i skloni se u Španiju. Njegovi zločini zgrozili su tada javnost u tri države - Itaiji, Španiji i Srbiji, a istražitelji su posle mnogo godina, sada kada je njegov slučaj sudski okončan, sa dokumentacije skinuli oznaku tajnosti. Ono što piše u dokumentima, dodatno je šokiralo javnost i ponovo vratilo u žižu jednog od najopasnijih ubica u Evropi.

- Vaclavić je "operisao" u ranim večernjim satima, a tokom dana se krio. Pre no što je počinio trostruko ubistvo u Španiji, ukrao je osnovne potrepštine iz okolnih kuća. Interesantno je da nikada nije krao novac niti dragocenosti, ako bi nekoga sreo, napao bi ga - prenosi španski portal.

- Tokom bekstva se jednom prilikom toliko napio da je zaspao sa pištoljem na sebi - navode i dodaju da je Vaclavić za sebe rekao "da je prošao paravojni trening i da je spreman za rat".

Držali ga u kavezu

U momentu hapšenja kod njega su pronađeni interesantni predmeti.

- Imao je kutiju sa udicama, set italijanskih filmova, tamagoči, laptop, dva mobilna telefona i tri usb-a. Osim toga, imao je šator, vreću za spavanje, kanister sa gasom, te je sve ovo navelo istražitelje da posumnjaju da je sem bicikle, imao i neko motorno vozilo koje je sakrio, a kojim se takođe kretao - prenosi portal.

Da podsetimo, Vaclaviću je suđeno sa najvećim merama bezbednosti, svedočio je iz staklenog kaveza, a obezbeđivala ga je grupa policajaca. Tokom boravka u zatvoru više puta je pravio incidente, a poznat je i po tome da redovno čita Bibliju, zbog čega su ga španski mediji prozvali i "ubica sa Biblijom".

Naoštrenom koskom i pločicom napao čuvare Vaclavić je od hapšenja do danas promenio nekoliko zatvora, a u svakome se nalazio pod ekstremnim merama bezbednosti zbog svog problematičnog ponašanja. - Više puta je napadao čuvare, jednom je tokom transporta nasrnuo na čak četvoricu stražara i povredio ih slomljenom keramičkom pločicom. Drugi put je sačuvao kosti iz svinjskih rebara koje je pojeo, naoštrio ih i napao čuvara - pisali su mediji o Igoru Srbinu.