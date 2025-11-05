Slušaj vest

Svađa V. S. i njenog bivšeg i sadašnjeg partnera u beogradskom naselju Borča sinoć je okončana njenom smrću, a šta se tačno dogodilo i kako je došlo do toga da žena padne sa terase i pogine na mestu utvrdiće istraga!

Ono što unosi dodatnu konfuziju u slučaj su oprečne izjave dvojice muškaraca, aktera drame.

Kako smo već objavili, policija je uhapsila Dejana Z. (52), bivšeg dečka pokojne žene, zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, dok je njen sadašnji partner, Jovica N. (54) prebačen na Odeljene toksikologije na VMA.