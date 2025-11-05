Slušaj vest

Snimak dečaka ubicekoji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, kako puca u streljani, pušten je danas u sudnici Višeg suda u Beogradu, koji vodi parnični postupka protiv maloletnog ubice i njegovih roditelja po tužbi dečaka koji je toga dana teško ranjen.

Na tri kratka snimka, koji traju 14, 22 i osam sekundi, vidi se maloletni ubica s leđa, s ispruženim rukama uperenim u metu kako puca iz vatrenog oružja. Dok dečak ubica puca, u pozadini se čuju uputstva koja mu daje instruktor: Kažiprst sve vreme stoji na obaraču. Ubacuješ prst, povlačiš koleno i povećavaš pritisak. Kad opališ metak, brojiš do tri, izvlačiš prst i spuštaš ruku - čuje se kako govori muški glas.

Marina Ivelja, koja zastupa porodicu Kecmanović navela je da je glas koji se čuje čovek koji obučava dečaka da puca, odnosno predsednik streljačkog kluba "Partizan" Ratko Ivanović.

Ivanović je, podstimo, zbog davanja lažnog iskaza osuđen na pet meseci kućnog zatvora u krivičnom postupku u kom su osuđeni i Vladimir i Miljana Kecmanović.

Zastupnik porodice ranjenog dečaka, Stefan Radivojević, međutim objasnio je da je u streljani bio prisutan i otac maloletnika, Vladimir Kecmanović, dok je njegov sin pucao iz vatrenog oružja, kao i da je otac taj koji je dao saglasnost da njegov sin uči da rukuje i puca iz pištolja.

Miljana i Vladimir Kecmanović sa sinom ubicom Foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva, Petar Aleksić

U dva navrata je i sam vršio samostalnu obuku i pokazivao sinu kako da puca, s čim je bila upoznata i majka Miljana Kecmanović, koja je dala saglasnost za to.

Takva obuka nije odgovarajuća njegovom psihofizičkom razvoju, na šta ukazuju stravične posledice - rekao je zastupanik porodice ranjenog dečaka.

Zastupnica porodice Kecmanović, posle ovih reči zatražila je da zastupnik druge porodice "dostavi dokaz o tome da je

Vladimir Kecmanović obučavao sina da puca",pokušavajući da svu krivicu svali na instruktora.

- Vladimir Kecmanović je sina učio da puca iz vazdušnog oružja i to je i bio razlog odlaska u streljanu. Kada je završio pucanje iz vazdušnog oružja, pripremali su se da napuste streljanu, a tada su bili zaustavljeni od strane predsednika streljačkog kluba i on je bio taj koji je dečaka obučavao da rukuje vatrenim oružjem. Dečak je na snimku u jakni, jer su krenuli da izlaze. Snimak dokazuje da otac nije bio u svesti da je zabranjeno obučavanje maloletnika da rukuju vatrenim oružjem. Kad to vrši predsednik streljačkog kluba, u prisustvu većeg broja lica, jasno je da je to društveno prihvatljivo, a zakonski nije zabranjeno ni dan-danas - rekla je Ivelja danas u sudnici.

Inače, ovaj parnični postupak danas je zaključen a sud je van snage stavio odluku da pre donošenja presude izvrši uvid u kompletne krivične spise, već će biti izvršen uvid u izjave Vladimira i Miljane Kecmanović koje su dali pred sudom, kao i u psihijatrijsko veštačenje dečaka ubice iz drugog parničnog postupka.