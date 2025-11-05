Slušaj vest

Telo muškarca, starog oko 50 godina, pronađeno je jutros u centru Beograda, a sumnja se da je on ubijen!

Kako je potvrđeno za Kurir, telo čoveka, čija je identifikacija je u toku, zatečena je jutros oko 10.45 sati u Francuskoj ulici u Beogradu.

- Telo je bilo u jednom od napuštenih objekata. Na telu su bile vidljive povrede koje ukazuju na to da je reč o nasilnoj smrti - kaže izvor.

Policija na licu mesta obavlja uviđaj, kojim rukovodi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

