Telo muškarca, starog oko 50 godina, pronađeno je jutros u centru Beograda, a sumnja se da je on ubijen!

Kako je potvrđeno za Kurir, telo čoveka, čija je identifikacija je u toku, zatečena je jutros oko 10.45 sati u Francuskoj ulici u Beogradu.

- Telo je bilo u jednom od napuštenih objekata. Na telu su bile vidljive povrede koje ukazuju na to da je reč o nasilnoj smrti - kaže izvor.