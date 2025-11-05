Slušaj vest

Mnoge Nišlije su se užasnule kada je pre tačno godinu dana centrom grada trčao, dozivajući pomoć, čovek iz čijeg vrata je liptala krv.

Tog jutra, 31. oktobra 2024, Stefan R.(35) sedeo je sa Ivanom I. u kafeu Belami televizije u centru Niša. Stefan je, prema optužnici, popio kafu i par alkoholnih pića, otišao je do toaleta, a onda je iznenadno obuhvatio Ivana I. za vrat i pokušao da ga ubije.

Nesrećni Ivan je nekako uspeo da se izvuče, a onda je istrčao iz kafića, tumarao centralnim ulicama grada i zapomagao sav krvav. Hitna medicinska pomoć je uspela da ga spase.

Na suđenju pred Višim sudom u Nišu, ispostavilo se da je do obračuna došlo zbog 3.000 evra koje je oštećeni duži period potraživao od osumnjičenog. Stefan R. je pred pravosudnim organima rekao da je to nepostojeći dug, iako se u optužnici navodi da je Ivan I. napadaču dao taj novac kako bi ga on prosledio nekom podizvođaču građevinskih radova. Ivan I. navodno nije bio zadovoljan izvedenim radovima pa mu je novac tražio nazad ili kako je rečeno, tražio da radi dok ne isplati dug.

Jovica Milanović, TV voditelj koji je samo nekoliko trenutaka prošao pored njih dvojice, ispričao je za Kurir da se našao na licu mesta i da se sve odigralo u manje od minute.

- Do samog incidenta nije se čuo ni povišen glas, a onda je nastala vika.Ja takvo šikljanje krvi nikad nisam video. Bilo je po stolovima, podu, pa čak i na plafonu kafića. Povređeni se nekako izvukao i počeo da trči i da se drži za vratni deo. Trčao je prema hotelu odnosno prema policiji. Ovaj koji je bio, da kažemo, napadač je meni rekao "zovi policiju". Ja sam potpuno bio zatečen i iznenađen i nešto sam mu rekao tako da se on zaključao u kafić i sam pozvao policiju - ispričao je ranije Milanović.