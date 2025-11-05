PRVE SLIKE S MESTA UBISTVA U BEOGRADU: Pogledajte kako izgleda kuća gde je nađeno telo muškarca, komšije progovorile - "GLEDAMO DA SE SKLONIMO JER TU DOLAZE..."
U napuštenoj kući u Francuskoj ulici u Beogradu, u kojoj je jutros pronađeno telo muškarca za kog se sumnja da je ubijen, u toku je uviđaj, a forenzičari sa drugog sprata ovog ruiniranog objekta uzimaju tragove.
Telo muškarca, starog oko 50 godina, čiji se identitet utvrđuje, pronađeno je na drugom spratu jutros oko 10.45 sati. Navodno, pošto se u kući godinama skupljaju beskućnici i problematični ljudi, neko od njih je jutros pronašao telo i prijavio policiji.
- Za sada nije poznato kada se ubistvo dogodilo. Na licu mesta je policija i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Sve okolne zgrade i cela ulica su pokrivene kamerama, pa će se one pregledati u narednom periodu - navodi naš sagovornik, dok žitelji susedne stambene zgrade za Kurir kažu da se iz napuštene zgrade često čuje buka i galama.
- Okupljaju se tu beskućnici, alkoholičari, narkomani i migranti i često izbiju neke tuče. Ali, mi svi iz komšiluka gledamo da se sklonimo i da nemamo nikakvih dodirnih tačaka ni sa njima, ni sa kućom. Verovatno je došlo do neke svađe koja je prerasla u zločin. Ubica je sigurno pobegao, ali nije imao kuda već na ovaj ulaz koji je sa ulice, tako da su ga kamere sigurno snimile i biće verovatno ubrzo identifikovan - komentarišu stanovnici Francuske ulice.