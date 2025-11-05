Slušaj vest

U napuštenoj kući u Francuskoj ulici u Beogradu, u kojoj je jutros pronađeno telo muškarca za kog se sumnja da je ubijen, u toku je uviđaj, a forenzičari sa drugog sprata ovog ruiniranog objekta uzimaju tragove.

Telo muškarca, starog oko 50 godina, čiji se identitet utvrđuje, pronađeno je na drugom spratu jutros oko 10.45 sati. Navodno, pošto se u kući godinama skupljaju beskućnici i problematični ljudi, neko od njih je jutros pronašao telo i prijavio policiji.

1/6 Vidi galeriju Mesto zločina u Francuskoj ulici u Beogadu Foto: BoBa Nikolić

- Za sada nije poznato kada se ubistvo dogodilo. Na licu mesta je policija i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Sve okolne zgrade i cela ulica su pokrivene kamerama, pa će se one pregledati u narednom periodu - navodi naš sagovornik, dok žitelji susedne stambene zgrade za Kurir kažu da se iz napuštene zgrade često čuje buka i galama.