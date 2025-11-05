Slušaj vest

Policija se i dalje nalazi u okolini Leskovca dok intenzivno tragaju za Daliborom D. (35), osumnjičenim da je u ponedeljak uveče ubio svoju vanbračnu suprugu Katarinu G. (32). Telo nesrećne žene pronađeno je u zamrzivaču u porodičnoj kući u selu Pečenjevce, a komšije, kako kažu, i dalje su u šoku zbog brutalnog zločina.

- Ne možemo da verujemo da je ubio jadnu ženu, a na sve to telo sakrio u zamrzivač. U selu je bilo mnogo vozila policije, češljali su satima, a jedna patrola i dalje dežura u blizini kuće gde je počinio ubistvo, niko nije mirno spavao, kako i da spava, kad on nije pronađen - ispričala je jedna meštanka za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Osumnjičeni Dalibor D. Foto: Društvene Mreže

Dodaje da su osumnjičeni i žrtva imali turbulentan odnos u poslednje vreme.

- Svađa se redovno čula iz te kuće. Jeste da su živeli zajedno sa Daliborovim roditeljima, ali večito je on pravio probleme. Roditelji su sada u strahu da se on ne vrati i napravi još veće zlo, a iskreno, od toga strahuju i ostali meštani, niko ne izlazi iz kuća od juče kada smo čuli za to - dodaje naša sagovornica.

Prema rečima meštana, osumnjičeni je poznat po nasilničkom ponašanju i ranijim krivičnim delima, o čemu smo već i pisali s obzirom na to da Demirović ima krcat dosije.

- Više puta je osuđivan zbog nasilja, ali s druge strane, svi smo šokirani da je sada došlo do ubistva. Njegovi roditelji su divni ljudi, često viđamo njegovu majku kako vodi Daliborovo dete u predškolsko, uvek se lepo ispričamo, ali od jutros nigde nikoga nema - dodaje drugi komšija.