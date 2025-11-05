Slušaj vest

Viši sud u Beogradu doneo je još jednu presudu u postupku protiv maloletnog dečaka ubice iz Osnovne škole Vladislav Ribnikar i njegovih roditelja, Vladimira i Miljane Kecmanović kojom su obavezani da isplate na ime nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol porodice maloletne Adriane Dukić, koja je ubijena u jezivom masakru.

- Maloletnik, Miljana Kecmanović, Vladimir Kecmanović i Ogledna osnovna škola “Vladislav Ribnikar” obavezani su da tužiocima solidarno na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica isplate, Danetu Dukiću, Biljani Paunović, i maloletnima D. D. i M. D. po 10 miliona dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja do isplate, a u roku od 15 dana - navodi se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.

Istom presudom, maloletni ubica, njegovi roditelji i Ogledna osnovna škola “Vladislav Ribnikar” takođe su obavezani da tužiocima solidarno na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni strah isplate po 1.721.000 dinara.

OŠ Vladislav Ribnikar Foto: Jakov Milošević

- ODBIJEN tužbeni zahtev tužilaca Daneta Dukića, Biljane Paunović, mal. D.D. i mal. M.D., kojim su zatražili da se obavežu tuženi Republika Srbija – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republika Srbija - Ministarstvo unutrašnjih poslova, da solidarno sa tuženima mal. K.K., Miljanom Kecmanović, Vladimirom Kecmanovićem i Oglednom osnovnom školom „Vladislav Ribnikar“, tužiocima na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica isplate iznos od po 10.000.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana podnošenja tužbe, do konačne isplate,

- Odbijen je tužbeni zahtev tužilaca Daneta Dukića, Biljane Paunović, mal. D.D. i mal. M.D., kojim su zatražili da se obavežu tuženi Republika Srbija – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republika Srbija - Ministarstvo unutrašnjih poslova, da solidarno sa tuženima maloletnim, Miljanom Kecmanović, Vladimirom Kecmanovićem i Oglednom osnovnom školom „Vladislav Ribnikar“, tužiocima na ime naknade nematerijalne štete za za pretrpljeni strah isplate iznos od po 1.721.000,00 dinara - dodaje se u saopštenju suda.

Takođe, odbijen je zahtev tužilaca i da im na ime naknade nematerijalne štete za za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti isplate iznos od po 5.000.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana podnošenja tužbe, do konačne isplate.

U obrazloženju presude, između ostalog se navodi da je tuženi maoletni ubica odgovoran za štetu koju su tužioci pretrpeli, budući da je dana 03. maja 2023. godine ubio ćerku i sestru tužilaca, pri čemu je prilikom preduzimanja radnje kojom je prouzrokovana šteta, bio sposoban za rasuđivanje.

Miljana i Vladimir Kecmanović Foto: Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Petar Aleksić

- Odgovornost tuženih Miljane Kecmanović i Vladimira Kecmanovića utvrđena je jer je šteta nastala kao posledica lošeg vaspitanja maloletnika, rđavih primera i poročnih navika, koje su, kao roditelji, pružili svom maloletnom sinu. Ovo iz razloga jer je u toku postupka utvrđeno da je maloletnik došao u posed i upotrebio vatreno oružje koje je pripadalo njegovom ocu, tuženom Vladimiru Kecmanoviću, koji ga je i ranije vodio u streljanu radi uvežbavanja rukovanja oružjem i pucanja, sa kojim okolnostima je bila upoznata majka maloletnog tuženog, tužena Miljana Kecmanović, ali se tome nije usprotivila, niti je preduzela mere da spreči takvo ponašanje supruga. Iz navedenih razloga, tuženi maloletnik, Miljana Kecmanović i Vladimir Kecmanović su solidarno odgovorni za naknadu nematerijalne štete koju su tužioci pretrpeli, a zbog čega su prigovori nedostatka pasivne legitimacije u odnosu na njih ocenjeni kao neosnovani - navodi se u odluci suda.

Kada je reč o postojanju odgovornosti na strani četvrtotužene OOŠ “Vladislav Ribnikar” za nematerijalnu štetu koju su tužioci pretrpeli, kako se dodaje, sud je stava da u konkretnom slučaju takva odgovornost postoji i ista je zasnovana na odredbama člana 170 u vezi člana 171 Zakona o obligacionim odnosima.

- Naime, tokom dokaznog postupka utvrđeno je da je u periodu koji je prethodio događaju od 03.05.2023. godine, došlo do propusta u radu škole i postupanju zaposlenih u OOŠ “Vladislav Ribnikar”, a koji se sastoje u nepreduzimanju onih radnji koje je standard dužne profesionalne pažnje u konkretnom slučaju nalagao, u situacijama kada se uočavaju problemi u ponašanju i psihičkom stanju učenika - saopšteno je iz suda.

Sa druge strane, odlučujući o zahtevu za naknadu nematerijalne štete u odnosu na tužene Republiku Srbiju – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republiku Srbiju – Ministarstvo unutrašnjih poslova, sud je navedeni zahtev ocenio kao neosnovan. Ovo imajući u vidu da je za postojanje odgovornosti za prouzrokovanu štetu pretpostavka postojanje nezakonitog ili nepravilnog rada u obavljanju službenih delatnosti, a što u konkretnom slučaju nije utvrđeno.

- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u periodu koji je prethodio događaju od 03.05.2023. godine, vršilo nadzor nad OOŠ „Vladislav Ribnikar“ u smislu odredaba člana 16 i 169 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i postupalo je u svemu u skladu sa zakonom, pri čemu u Zapisniku o redovnom inspekcijskom nadzoru od 20.05.2021. godine nije bilo nepravilnosti od značaja za ovaj postupak. S tim u vezi, ističe se da tužioci u toku postupka nisu dokazali da su u radu ovog ministarstva postojale neke nepravilnosti i nezakonitosti koje bi bile od uticaja i mogle dovesti do tragičnog ishoda dana 03.05.2023. godine - dodaje se.

Takođe, nisu utvrđeni ni propusti niti nepravilnosti u radu ni Ministarstva unutrašnjih poslova, imajući u vidu da je tuženi Vladimir Kecmanović ispunjavao sve uslove za nabavljanje oružja shodno Zakonu o oružju i municiji, zbog čega je sud našao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova postupalo u svemu u skladu sa zakonom, pri čemu ni dana 03.05.2023. godine nisu utvrđeni propusti u radu policijskih službenika i postupanje suprotno odredbama Zakona o policiji.

- Protiv ove presude dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 15 dana od dana prijema iste - saopšteno je iz suda.

Podsetimo, posle masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" pokrenuto je nekoliko parničnih postupaka protiv dečaka ubcie i njegovih roditelja, a jedna od njih je i ova koju je pokrenula porodica ubijene Adriane Dukić. Do sada je presudama okončano već nekoliko parničnih postupaka protiv Kecmanovića, na osnovu kojih su obavezni da isplate odštetu porodicama žrtava na ime naknade nematerijalne štete.

Tokom postupka svedočili su i roditelji ubijene Adriane, a njena mama Biljana Paunović istakla je da je njena ćerka imala planove za budućnost, da je htela da postane doktor kako bi izlečila deku koji boluje od srca.

1/8 Vidi galeriju Tužne slike ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" posle masakra Foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić, Dado Đilas

- Govorili smo joj tada: "Mila moja, ti kad budeš bila doktor deke više neće biti", a otišla je pre njega - rekla je Biljana u svom svedočenju i nastavila:

- Prvo sam čula za Dragana (ubijeni školski čuvar) taj dan, jako me je to pogodilo. On je sve voleo i uvek kad vidi moju decu viče: "Evo Dukića, stigli su". Ja sam tada pozvala Daneta (otac Adriane Dukić prim.aut.) i rekla mu da samo ode u školu da pokupi Adrianu. Pozvala me Adrianina drugarica iz drugog odeljenja i rekla da su oni svi kod kuće i da se Adriana ni njoj ne javlja, tu sam počela da paničim. Otišla sam do stana, pa ispred škole, a Dane u policiju, i kasnije me pozvao i u plačući vikao: "Nema više naše Adriane", ja sam samo kleknula i vrisnula, ne znam ko me je ni kad odvezao kući...

Podsetimo, dečak ubica je 3. maja 2023. u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, koju je i sam pohađao, ubio devetoro dece i školskog čuvara hicima iz očevih pištolja. On je posle krvavog pira sproveden u psihijatrijsku ustanovu u kojoj se nalazi i danas, s obzirom na to da u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina, te je krivično neodgovoran.