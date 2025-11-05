Slušaj vest

Dvojicu muškarca uhapsila je loznička policija na brzom putu kod Lešnice zbog sumnje da su pokušali da prokrijumcare grupu migranata iz Srbije u susednu Bosnu i Hercegovinu.

Na kružnom toku kod Lešnice policija je sinoć, oko 22 sata, zaustavila kombi u kome je pronađeno dvanaest ilegalnih migranata iz Azije i Afrike koji nisu posedovali lična dokumenta, potvrdio je jutros dobro obavešten izvor.
Osim osumnjičenog vozača kombija, državljanina BiH, uhapšen je i vozač drugog vozila koji je vozio ispred kombija i trebalo je, kako se objašnjava, da uočava i obaveštava ''kolegu'' o policijskim patrolama na putu.

- Više javno tužilaštvo u Šapcu naložilo je da se obojici osumnjičenih vozača odredi policijsko zadržavanje do 48 sati za krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi - kaže naš izvor.

Loznički kraj godinama se nalazi na ruti migranata koji ovde traže načine da se preko Drine prebace u susednu BiH i nastave put ka zemljama zapadne Evrope. Donedavno su se čekajuci prelazak granice ponovo skrivali u razrušenoj ''Viskozi'', ali su ih učestale policijske kontrole odatle uklonile. 

