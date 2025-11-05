Slušaj vest

Seferin Ramaj kaže za Kurir da je poznavao muškarca (50) koji je jutros pronađen mrtav u napuštenoj kući u Francuskoj ulici u Beogradu.Prema njegovim rečima, ubijeni muškarac se zvao Srđan.

- Poznavao sam ga i on je, nažalost, često pravio probleme, kako nama ostalima koji smo nekada posećivali tu kuću, štek, tako i ostalim stanovnicima ove ulice. Nedavno je izašao iz zatvora jer je, navodno, tukao devojku - kaže Seferin i dodaje:

Seferin Ramaj Foto: Kurir

- Ubijeni je došao da stanuje u ovoj kući pre tri nedelje jer je pobegao, navodno, od svojih, koji žive u okolini Beograda. Pre nedelju dana sam ga sreo na pijaci, bio je agresivan i pijan. Maltretirao je ljude koji su vredno radili.

Kako nam potom objašnjava sagovornik, ubijenog muškarca je sreo i nakon tog incidenta na pijaci.

- Došao sam do štek-kuće kako bi se malo sklonio, a iz kuće su dopirali glasovi. Buka je bila velika. Žena je dozivala pomoć, tukao je tu svoju devojku opet. Jedva je uspela da se spasi - opisuje Seferin svoj poslednji susret sa ubijenim muškarcem, i dodaje:

Mesto zločina u Francuskoj ulici u Beogadu Foto: BoBa Nikolić

- Sve nas je terao odavde, želeo je da bude u ovoj kući sam, kao da je njegova. Užas jedan! Nije ni čudo što je ubijen jer je mnogo ljudi maltretirao. Sada sam pričao sa policijom koja mi je pokazala njegovu sliku da ga identifikujem, da vidim da li je to taj čovek. Jeste... To je bio on, celo lice mu je modro, unakaženo. Jeziva je slika!

Prema njegovim rečima, žrtva koja je nađena mrtva u kući je bila neuredna i uslovi u kojima je živeo bili su strašni.