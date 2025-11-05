Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, muškarac čije telo je pronađeno u napuštenoj kući u Francuskoj ulici u Beogradu najverovatnije je pretučen na smrt, a po telu je udaran motkom!

- Žrtva ima stravične povrede lica, povrede glave i povrede po telu, koje su najverovatnije nanesene nekim čvrstim predmetom. U kuči je pronađena metalna šipka i drvena palica, što su forenzičari odneli s lica mesta na veštačenje. Sumnaj se da je tim predmetima čovek udaran do smrti - kaže naš izvor i dodaje da mušakrac nije ubijen jutros, već ranije.

- Po izgledu leša, može se reći da je osoba mrtva duže od 24 sata - objašnjava nam sagovornik.

Podsetimo, telo muškarca, starog 50 godina, pronađeno je jutros oko 10.45 sati u napuštenoj kući u centru Beograda. Na telu su bile vidljive povrede, pa je odmah bilo jasno da je čovek ubijen.

- Policija intezivno traga za osobom ili više njih, koja je odgovorna za zločin - kaže izvor.