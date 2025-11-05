Slušaj vest

Kako se saznaje, obdukcija je pokazala da je Dalibor nesrećnu ženu najpre brutalno pretukao, a zatim je ugušio.

- Na njenom telu uočene su brojne povrede nanete pesnicama, ima ih oko četrdesetak. Uzrok smrti je gušenje, na njenom vratu uočeni su tragovi koji ukazuju da je Dalibor stezao oko vrata dok nije preminula - navode izvori upoznati sa ovim slučajem.

Zločin je policiji prijavila rodbina osumnjičenog, pa je policija juče rano ujutro stigla u kuću Dalibora D.

- Oko šest ujutro su obavili prvu pretragu, nisu našli ništa što bi potvrdilo da se dogodilo ubistvo. Sve su prevrnuli, ali tela nije bilo. Otvarali su i zamrzivač, ni tamo isprva ništa nisu uočili. Oko podneva su ponovili pretragu, povadili kese iz zamrzivača i na dnu pronašli leš - navode izvori.

Leskovačka policija intenzivno traga za Daliborom D. koji je nakon ubistva pobegao.

Dalibor Demirović Foto: Društvene Mreže

U njegovoj kući zatekli smo Daliborovu majku Esmu i oca Dragana koje policija čuva jer, kako kažu, strahuju da bi oni mogli da budu sledeće žrtve sinovljevo krvavog pira

- Ne znam zašto je Dalibor ubio Kaću ali se nikada nisu slagali. Vukli su se pet, šest godina s poslednjih godinu dana boravili su na spratu naše kuće. Stalno su se svađali, ona je toliko vikala da su i komšije čule. Stalno su prijavljivali jedno drugo policiji, ma oboje su bili neuračunljivi. Međutim, začudo, tog dana se nije čulo ništa pa ne znam na koji je način - priča očajna žena.

Kako kaže, ona se vratila da njive kada je Dalibor došao u roditeljski deo kuće i tražio mlađeg brata Dalibora.

- Nismo se posećivali iako smo živeli u istoj kući baš zbog takvog njihovog ponašanja pa mi ne bilo čudno kada je došao. Pitao je za brat, kazala sam mu da se još nije vratio iz grada. Verujem da je pratio njegovo kretanje jer je ponovo došao čim je Dalibor ušao u kuću. Kazao mu je da pođe sa njim da mu nešto pokaže. Denis se popeo na sprat i u sobi video Kaćine noge, bila je mrtva.Dalibor mu je kazao: - Vidi šta sam uradio! - nastavlja Esma.

Kaže da u dalje nije imala pojma o zločinu jer joj je Denis samo kazao da se pakuju i da idu iz kuće

- Otišli smo u Bojnik kod moje ćerke, tek tamo mi ne zet rekao šta je Dalibor uradio. Mnogo sam se potresla, unuci su me pitali šta mi je s ja sam im kazala da me voli glava da ih ne traumiram. Mnogo se plašimo, ako Dalibor nešto sebi učini, neka ga ali strahuje da i nas ne napadne. Kad je ovo uradio, vidimo da je spreman na sve - zaključuje ova žena.