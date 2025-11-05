Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, u vezi sa ubistvom muškarca (50) u Francuskoj ulici u Beogradu uhapšene su dve osobe, dok se za trećom osumnjičenom osobom traga!

Da podsetimo, telo muškarca pronađeno je jutros na spratu napuštene kuće u centru Beograda. Sumnja se da je žrtva pretučena nasmrt, a po telu je udaran motkom i šipkom.

- Žrtva ima stravične povrede lica, povrede glave i povrede po telu, koje su najverovatnije nanesene nekim čvrstim predmetom. U kući je pronađena metalna šipka i drvena palica, što su forenzičari odneli s lica mesta na veštačenje. Sumnja se da je tim predmetima čovek udaran do smrti - naveo je ranije naš izvor i dodao da mušakrac nije ubijen jutros, već ranije i da se sumnja da se to dogodilo pre 24 sata.

Prema rečima stanara koji žive u okolnim zgradama cela ulica je pokrivene kamerama.

- Okupljaju se tu beskućnici, alkoholičari, narkomani i migranti i često izbiju neke tuče. Ali, mi svi iz komšiluka gledamo da se sklonimo i da nemamo nikakvih dodirnih tačaka ni sa njima, ni sa kućom. Verovatno je došlo do neke svađe koja je prerasla u zločin. Ubica je sigurno pobegao, ali nije imao kuda već na ovaj ulaz koji je sa ulice, tako da su ga kamere sigurno snimile i biće verovatno ubrzo identifikovan - komentarišu stanovnici Francuske ulice.