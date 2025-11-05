Slušaj vest

Žena Vuka Ursulova, optuženog pripadnika takozvanog vračarskog klana, koji se tereti da je bio direktni izvršilac ubistva biznismena Dragana Ristića Čađe 10. septembra 2020. u Kaluđerici, preko Skaj aplikacije je s jednim od vođa kriminalne grupe Dariom Đorđevićem Deksterom pokušavala da nađe alibi za muža.

Kako se navodi u presretnutim Skaj porukama, za koje tužilaštvo tvrdi da ih je Kristina Ursulov razmenjivala sa Deksterom, ona ga obaveštava da je našla dva svedoka koja bi svedočila da je njen muž bio kobne večeri na proslavi rođenja deteta, tokom koje se pucalo iz pištolja.

Ursulov se, podsetimo, optužnicom tereti da je kobnog jutra izazvao manji udes sa žrtvom. U trenutku kada je Ristić izašao iz kola da pogleda štetu, on je izvadio pištolj, pucao u njega, a potom pobegao s lica mesta. Prema optužnici, motiv za likvidaciju Ristića bio je to što su "vračarci" sumnjali da ih je njegov sin "namestio" u drugom postupaku u kom im se sudilo zajedno, ali su smatrali da je njegov otac, koji je bio kum aktera filma "Vidimo se u čitulji" Željka Rutovića, opasan i da moraju prvo da ubiju oca da bi se obračunali sa sinom.

Dragan Ristić Čađa Foto: Printscreen, Tamara Trajković



Iz presretnutih Skaj poruka koje su izvedene, proizilazi da su planirali da ubiju mlađeg Ristića, ali da su mu prvo ubili oca jer su smatrali da je "opasan i da bi se svetio".

- Nije opasan on kao on, al kum mu Rutvić. Crnogorac pun ko brod. Zmiji da odsečemo glavu, posle je Milutin smešan - piše u porukama koje su razmenjivali na dan ubistva Ristića, 10. septembra 2020.

Posle hapšenja Ursulova za zločin, Đorđević koji je kasnije uhapšen u Austriji i tamo se nalazi u pritvoru redovno je održavo preko Skaja kontakt sa njegovom ženom, sa kojom pokušava da obezbedi svedoke da govore u korist njenog muža.

- Snajka, ti kad se uhvatiš za nešto ko pijan za plot, ne puštaš - piše joj navodno Đorđević u jednoj poruci, a ona mu odgovara da je "razgovarala sa zetom i da njemu nije problem da svedoči".

Đorđevića pita i da li da sačekaju da vide da li ima DNK njenog muža na licu mesta.

- Snajka, ako ima DNK na mestu ubistva, nema spasa. Dobiće 12-13 godina na priznanje. I odakle tebi da se radi nešto s lica mesta? Ne postoji DNK s lica mesta - odgovara joj jedan od vođa kriminalne grupe prema tvrdnjama tužilaštva.

1/7 Vidi galeriju Dario Đorđević Dekster u bečkom sudu Foto: Heute.at, Denise Auer/Heute.at



On ženu uhapšenog Ursulova obaveštava i da postoji dogovor da njen muž izjavi da mu je "Aleksandar Šarac platio 500 evra da ga dovede do mesta na kom se ubistvo dogodilo" i da za sve "namesti" Šarca.

Podsetimo, kriminalna grupa nešto više od mesec dana u Tržnom centru Ušće, prema navodima optužnice, ubila je i Aleksandra Šarca kom su pokušali da nameste ubistvo Čađe u Kaluđerici.

- Nabila sam sebi pritisak oko ovoga, moram da podmitim nekoga. Nervoza brate, prepuštena sam sebi da jurim sve - piše navodno Kristina Ursulov.

- Pokušavamo sve. Treba da urade sve tvoj burazer i Balša, a ti da juriš oko dece - odgovara joj Đorđević.

Inače, 31. decembra 2020. suprugu uhpašenog Ursulova, pre nego što joj čestita Novu godinu, Đorđević obaveštava i da na poklon dobija automobil.

- Snajka, auto je poklon - piše joj navodno.

U porukama koje je preko Skaja, kako tvrdi tužilaštvo, gotovo svakodnevno razmenjivala sa Deksterom, obaveštava ga i da je za Badnji dan išla da obiđe supruga u pritvoru, da on ne trenira i da se ugojio, ali da je dobro.

- Kad bi mogao da se ugoji jedno 40 kila odmah oslobađajuća - u šaljivom tonu joj pište Đorđević, na šta mu odgovara da će onda "neku slaninetinu da mu pakuje i šalje, da ga natovi".