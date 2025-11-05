Slušaj vest

Dalibor D. (43) osumnjičen da je u ponedeljak uveče ubio svoju nevenčanu suprugu Katarinu G. (36) u porodičnom domu u selu Pečenjevce, bavi se građevinom, međutim, kako se može videti na njegovim društvenim mrežama, pored fotografija sa gradilišta, neretko je objavljivao i fotografije sa oružjem.

Njegove komšije za njega kažu "da je čovek na svoju ruku" i da sa njim nisu često komunicirali, ali to nije bio slučaj sa njegovim roditeljima.

Dalibor Demirović Foto: Društvene Mreže

- Njegovi roditelji su divni ljudi, sa njima uvek popričamo kada se sretnemo, a za Dalibora niko u selu nema lepu reč, delovao je nasilno i često je na Fejsbuku objavljivao fotografije sa oružjem - kažu meštani za Kurir.

Ono što dodatno uznemirava javnost jeste činjenica da je osumnjičeni ranije na društvenim mrežama objavljivao i slike dečaka koji pozira sa pištoljem, dok su pratioci komentarisali: "To, mafija".

Foto: Društvene Mreže

Telo sakrio u zamrzivaču ispod kesa sa namirnicama

Komšije inače ističu da su znali za njegove probleme i da je odnos između njega i Katarine bio turbulentan, sa učestalim svađama, ali ih je šokirala vest gde je telo nesrećne žene pronađeno.

- Nismo mogli ni da zamislimo da će se ovako nešto desiti. Čuo sam je policija dugo pretraživala sve, nisu mogli isprva da nađu telo, otvarali su i zamrzivač i ništa. Tek drugi put kada su ponovo pretraživali sve detaljnije, u zamrzivaču ispod kesa sa namirnicama su zatekli telo jadne žene - dodaje na to jedan od meštana.

Podsetimo, u selu Pečenjvce kod Leskovca, meštane je potresao starvični zločin kad je Dalibor, kako se sumnja, ubio svoju vanbračnu partnerku Katarinu (36), a zatim sakrio njeno telo u zamrzivaču u porodičnoj kući. Meštani kažu da ih je sve to iznenadilo i potreslo, iako tvrde da je Dalibor već duže vreme bio problematičan.

On je, podsetimo, i ranije imao sukobe sa zakonom, zbog čega je ekipa Kurira kontaktirala i sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Leskovcu.

- Po optužnici Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, pomenuto lice je oglašeno krivim zbog krivičnog dela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje u pokušaju i osuđen na zatvorsku kaznu. Po tužbi ovog tužilaštva, a radi određivanja mere zaštite od nasilja u porodici, protiv istog lica, vodi se jedan građanski postupak - rekli su iz nadležnog tužilaštva za Kurir.