Muzičar Marko Marinković (24), sin pevača i autora pesme "Pukni zoro" Toma Marinkovića, pre tačno sedam godina nastradao je u Španiji kada je pod nerazjašnjenim okolnostima pao sa terase hotela u Luseni, gde se sa još nekoliko studenata nalazio na obrazovnom programu.

Mladić je, kako je ranije pisano, na usavršavanje došao posle završenih osnovnih studija, a ljubav prema muzici nasledio je od oca sa kojim je povremeno nastupao. Marko je bio i aktivni član grupe Drum.

Kobnog dana ostao je sam u sobi nakon što je cimer otišao na doručak.

- Marko je pronađen ispod terase, ali je, nažalost, uprkos brzoj reakciji hitne pomoći preminuo. Lekari su sve pokušali, helikopterom je prebačen za Kordobu, ali nije izdržao - naveli su mediji.

Otac nastradalog umetnika i sedam godina kasnije neutešan je.

- Moj sin je najbolji čovek od nekoliko najboljih koje znam a možete pretpostaviti koliko sam ljudi upoznao! Omiljen među ljudima sa kojima je komunicirao. O njemu i dan danas čujem priče koje zvuče kao bajke, iskren vernik, posvećen Gospodu i dobrim delima - priča Tomo i nastavlja:

- Posle njegovog odlaska u večnost ja sam proveo u krevetu šest i po godina u haotičnom stanju! Sve dok molitvama i uz pomoć Gospoda, nisam uspeo da dovedem stanje svesti i vere da je sve u redu, i sad čekam ponovni susret sa sinom,da zajedno sviramo i pevamo - navodi umetnik i dodaje da već nekoliko meseci nastupa u jednom restoranu i da mu prijatelji kažu da zvuči kao nekada.

Istraga: Nesrećni slučaj Kako navodi Markov otac, policija mu je saopštila da je smrt njegovog sina bila nesrećni slučaj.

- Nisam imao snage da istražujem dalje detalje. Njegovi drugovi rekli su da ne znaju ništa. Bog zna šta se desilo i zašto uzima najbolje - navodi Tomo.

Da je Marko ostavio dubok trag na društvo u svom rano prekinutom životu govori i činjenica da ima nekoliko spomen obeležja koja su postavljena u njegovu čast.