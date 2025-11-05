On je na putu Kovin - Pančevo, u 12.24 časova, upravljao BMW-om brzinom od 232,3 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas, a tri minuta kasnije, brzinom od 202,2 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 60 kilometara na čas.