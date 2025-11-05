BAHATI VOZAČ DIVLJAO 230 NA SAT PO PUTU KOD KOVINA! Divljačka vožnja snimljena policijskom kamerom: Nepropisno preticao, pa DAO GAS JOŠ VIŠE! (VIDEO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 12.30 časova, presretačem su zaustavili i isključili iz saobraćaja S. M. (57), vozača BMW-a, zbog nasilničke vožnje.
On je na putu Kovin - Pančevo, u 12.24 časova, upravljao BMW-om brzinom od 232,3 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas, a tri minuta kasnije, brzinom od 202,2 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 60 kilometara na čas.
Pored prekoračenja brzine, vozač je izvršio i preticanje jednog automobila preko neisprekidane uzdužne linije.
Protiv vozača su podnete prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje i nepropisnog preticanja.
Od početka ove godine, pripadnici Uprave saobraćajne policije, koji kontrolišu saobraćaj presretačima, otkrili su 200 prekršaja nasilnička vožnja.
Kurir.rs