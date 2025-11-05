Slušaj vest

Novinar Mladen Mijatović otkrio je na svom Instagram nalogu najnovije informacije koje se tiču crnogorskih kriminalnih klanova i krvavog rata između škaljarskog i kavačkog klana, koji je za 11 godina odneo više od 70 života!

Mijatović je otkrio koliko je situacija u podzemlju susedne zemlje trenutno opasna, uznemirujuća i delikatna.

- Najbolje o trenutnoj situaciji govori podatak da je zvanično registrovano 11 kriminalnih grupa na teritoriji Crne Gore, koje broje više od 750 članova - kaže poznati novinar.

Još šokantniji je podataka koji je izneo, a koji se odnosi na ogromne finansijske resurse koji su im na raspolaganju.

- Budžeti najveće dve kriminalne organizacije, škaljarskog i kavačkog klana su duplo veći od zvaničnog budžeta Crne Gore. Naravno, budžeti organizovanih kriminalnih grupa su zasnovani isključivo na nezakonitim osnovama, pre sve na trgovini droge - kaže Mladen Mijatović u objavi na svojom Instagram profilu. 

Inače, prema popisu iz 2023. godine, u Crnoj Gori živi 623.633 stanovnika. 

Podsetimo, krvavi rat klanova počeo je 2014., kada se do tada jedinstvena kriminalna grupa pocepala na dva dela. Sukob između bivših prijatelja i saradnika, kako je Kurir pisao, počeo je zbog nestanka 200 kilograma kokaina iz jednog stana u Valensiji. Navodno su do juče nerazdvojni saradnici počeli da sumnjaju jedni u druge i da se međusobno optužuju za krađu droge, zbog čega se u januaru 2015. u Beogradu dogodilo prvo ubistvo u sukobu klanova, a krvavi niz se potom nastavio i traje do danas. 

Ne propustiteHronikaKAVČANI U RAT DO ISTREBLJENJA UVUKLI I KRIMINALCE IZ SEVERNE MAKEDONIJE: Isti potpis stoji na obračunima iz Kaluđerice, Kosovske i Budve?!
333.jpg
Hronika"ŠKALJARCI" KOD CETINJA UBIJENI PO RECEPTU LIKVIDACIJE KOŽARA I HADŽIĆA NA KRFU: U ratu klanova tokom ovog leta stradalo šestoro!
alan k.jpg
Hronika"KAVČANI" NA METI POLICIJE POSLE LIKVIDACIJE "ŠKALJARACA" NA CETINJU: Sumnja se da su ih namamili i ubili u automobilu
profimedia-0363980479.jpg
HronikaKAVČANI I ŠKALJARCI KRENULI U NOVU RUNDU OBRAČUNA, RAT SE VRATIO U ŠPANIJU GDE JE I POČEO! Nastavljena krvava serija, dvojica ubijena za manje od 24 sata
zvecer-vukoticv.jpg