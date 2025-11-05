Slušaj vest

Novinar Mladen Mijatović otkrio je na svom Instagram nalogu najnovije informacije koje se tiču crnogorskih kriminalnih klanova i krvavog rata između škaljarskog i kavačkog klana, koji je za 11 godina odneo više od 70 života!

Mijatović je otkrio koliko je situacija u podzemlju susedne zemlje trenutno opasna, uznemirujuća i delikatna.

- Najbolje o trenutnoj situaciji govori podatak da je zvanično registrovano 11 kriminalnih grupa na teritoriji Crne Gore, koje broje više od 750 članova - kaže poznati novinar.

Još šokantniji je podataka koji je izneo, a koji se odnosi na ogromne finansijske resurse koji su im na raspolaganju.

- Budžeti najveće dve kriminalne organizacije, škaljarskog i kavačkog klana su duplo veći od zvaničnog budžeta Crne Gore. Naravno, budžeti organizovanih kriminalnih grupa su zasnovani isključivo na nezakonitim osnovama, pre sve na trgovini droge - kaže Mladen Mijatović u objavi na svojom Instagram profilu.

Inače, prema popisu iz 2023. godine, u Crnoj Gori živi 623.633 stanovnika.