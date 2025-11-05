M.Č. su izrečene mere zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenom majkom
Jezivo nasilje
SIN (40) GUŠIO MAJKU (76) JASTUKOM U BEOGRADU! Svađa eskalirala u JEZIV pokušaj ubistva: Ekspresno mu stavljene lisice na ruke - svi detalji!
Slušaj vest
Beogradska policija uhapsila je M.Č. (40) u utorak nakon dramatičnog incidenta porodičnog nasilja u stanu u Ulici Cara Dušana u Beogradu.
Nezvanično, do incidenta je došlo u stanu na Starom gradu, nakon verbalne svađe M.Č. i njegove majke, A.Č. (76), koja je prerasla u fizički napad.
Prema informacijama, M.Č. je majci, nakon upućenih pretnji i uvreda, stavio jastuk preko lica i pokušao da je uguši dok je ležala na krevetu.
Brzom intervencijom policije, nasilnik je uhapšen, a Prvo osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Beogradu vodi istragu o ovom slučaju. M.Č. su izrečene mere zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenom majkom.
Tužilaštvo će u daljem postupku odlučivati o kvalifikaciji dela i eventualnom predlogu za pritvor.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši