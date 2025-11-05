Slušaj vest

Dejana Ćuljić (22) pretučena je u jednom kafiću u Beranama dok je bila na svom radnom mestu, a policija je uhapsila muškarca zbog sumnje da je počinio ovaj jezivi napad. Tim povodom Dejana je odlučila da svoju priču podeli sa gledaocima emisije Crna hronika.

- U Crnu Goru sam došla početkom juna kako bih radila sezonski posao. Prvi posao koji sam radila je bio u Mariji Magdaleni gde sam i upoznala Vasu Rajičevića. Posle pet dana imali smo incident gde je on urlao na mene zato što me je pomešao sa mojom sestrom na koju je isto pokušao dva dana ranije da se dere zato što mu dva puta nije rekla dobar dan, nego mu je samo jednom rekla "dobar dan, izvolite".

"GAZDA ME JE NAŠAO NA PODU U LOKVI KRVI" Žrtva prebijanja u Beranama za Kurir: Glava joj je bila pocepana na tri mesta - Nakon napada došao mi je na kuću! Izvor: Kurir televizija

Ćuljić dodaje da su istom incidentu svedočili i gazda lokala, kolege, kao i mnogi gosti koji su bili prisutni:

- To je bilo do te mere ružno da su meni čak i gosti prilazili i govorili da im je žao, a da niko u tom momentu nije reagovao, ni kolege, ni gazda, niko. Međutim, mi smo posle toga ispravili naš odnos kao gost i konobar, da ja njemu mogu najnormalnije prići i reći dobar dan, izvolite. Krajem jula sam dala otkaz u tom kafiću, što je njemu vidno smetalo. Nakon par dana ja sam njega videla u istom tom lokalu, gde je on seo kod mene i sestre i pokušao je da nas nagovori da se vratimo na taj posao, što nije uspeo jer mi nismo htele više tu da se vraćamo da radimo - objašnjava ona.

"Zvao me je noću ili u pet ujutru, nisam se javljala"

Ćuljić objašnjava da nakon tog dana ona nije videla ovog čoveka sve do 25. oktobra, kada ju je on pozvao na telefon:

- Imali smo situacije u kojima je on zvao u toku noći ili ujutru oko 5 sati, koje smo ja i sestra kulirale. Poslednji put je zvao pre oko mesec dana moju sestru, kada se izderao samo, nikoga nije ni razumeo što on govori, on je samo vikao na telefon, što je ona iskulirala, naravno, sve do 25.10. kada je mene zvao. Znači, mene je zvao 24. par puta, ja se nisam javila, nastavio je da me zove, zvao me je 25. oktobra i ja sam se na kraju javila - kaže Ćuljić.

Devojka dalje objašnjava da je tokom ovog poziva dobila i pretnje:

Foto: Privatna arhiva

Rekao mi je da će doći sutra i da ću "videti šta će mi napraviti"

- On je vikao na mene, gde si ti, gde si ti? Ja sam rekla, u Beranama sam. Pitao me je da li radim danas, rekla sam da ne radim zato što vidim kakav je ton i ne znam šta se dešava. On je meni rekao kako će doći sutra dan kad ja budem u drugoj smeni i kako ću videti šta će napraviti. Ja sam se u tom momentu uplašila, pozvala sam gazdu i rekla šta mi je rekao i pozvala sam sestru i rekla šta mi je rekao. Izgovorio mi je reči da li i dalje radite kod tog klošara, videćete šta ću sutra napraviti tu kad dođem, kojih sam se ja uplašila - kaže Ćuljić.

Ona objašnjava da je nakon poziva u lokal ušao Vasa, kojem se ona obratila sa dobar dan, a on uzvratio pozdrav.

- Sledeće čega se sećam jeste kako se budim u bolnici gde moja sestra stoji pored mene i govori mi ušivali su ti sad glavu. Mene u tom trenutku inspektor pitao šta se desilo, ja se nisam ničega sećala, gde je inspektor u tom momentu krenuo da se dere na mene, pitao me koga štitim i šta radim ovde. Za tog inspektora stvarno ne možemo da kažemo lošu reč, zato što inspektor nije znao da se ja ničega ne sećam, njemu je kasnije bilo krivo što je on tako odreagovao, pitao me je li ti poznato ime možda Vasa Rajićević i ja sam samo odgovorila jeste, zadnje čega se sećam jeste kako Vasa ulazi u kafić - objašnjava ova devojka.

Foto: Kurir Televizija

"Glava mi je bila isečena na tri mesta"

Ćuljić kaže da je u kafiću gazda pronašao kako leži na podu u lokvi krvi, bez svesti, a onda ju je podigao i odneo u svoja kola, te je odvezao u urgentni centar.

- U papirima koje sam dobila iz urgentnog centra piše kako sam ja došla u bolnicu u svesnom stanju, kolima Hitne pomoći, orijentisana, kako sam ja znala šta se desilo, što nije istina. Oni su mi, na primer, ušili samo jednu ranu na glavi, a ja sam imala isečenu glavu na tri mesta što je trebalo da se šije. Oko 10 ili 11 sati uveče mi smo došli u policijsku stanicu gde smo predali sve papire, dali izjavu, a nisam dobila svoju kopiju izjave. Čak i neke papire, uzeo mi je originale, a nije ih kopirao sebi, nego mi je pokupio originale od doktora. Nakon toga oni nas ne obaveštavaju ni o čemu, nama govore samo kako je Vasa u begstvu, kako nije u Beranama.

Ova devojka kaže da je posle dva dana, 27. oktobra oko sedam ili pola osam uveče napadač došao na njenu kućnu adresu:

- Sija mi lampom kroz sobu i pokušava da uđe na vrata. Ja ne znam ko je, ustajem polako da vidim ko je, vidim njegov auto ispred kuće. Ja sam se prepala, pozvala sam sestru koja mi je poslala druga odmah da dođe kod mene da me poveze do nje, da odemo odmah u stanicu to da prijavimo.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs