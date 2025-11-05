Slušaj vest

Policija u Beogradu uhapsila je u utorak N. B. (34) zbog sumnje da je u porodičnom stanu u Zemunu fizički napao svoju suprugu D. B. (34), prema nezvaničnim informacijama. 

N. B. je u naletu besa i ljubomore prvo vređao suprugu, a zatim je fizički napao, gde joj je zadao više udaraca rukama po glavi i telu, čupao za kosu, oborio na pod i vukao po stanu. Žena je uspela da se oslobodi i pozove roditelje i policiju.

Povređenoj je lekarska pomoć ukazana u KBC Zemun, gde su joj konstatovane brojne povrede i hematomi po glavi i telu, koje su okvalifikovane kao lake telesne povrede.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Zemunu, koje vodi istragu.

Kurir.rs/Telegraf

