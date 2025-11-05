Slušaj vest

Sve se, kako tvrde iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), događalo između 15. i 16. septembra 2019. godine, nakon što su te srpske državljane prvo namamili da dođu u Crnu Goru, pa od njih silom izvukli informacije da su kao neposredni izvršioci lišili života pripadnika njihove kriminalne organizacije Zijada Nurkovića.

Kako se navodi u optužnici SDT-a, Tuzović, Stefan Đukić Mandić i Stefan Janković to su učinili iz koristoljublja - za novčanu nadoknadu od po 20.000 evra.

Krajem juna ove godine SDT je u tom slučaju podigao optužnicu protiv Jankovića, nakon što su prethodno, u aprilu optuženi Tuzović, Đukić Mandić, Goran Milašinović, Milan Brajović zvani Fitilj, Ivan Čarapić i Milovan Sekulović.

Vukašin Gošović i Filip Marjanović Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Detalji zločina

U tom tužilačkom aktu navodi se da je dvojicu državljana Srbije - pripadnika kavačkog klana, u Crnu Goru na prevaru doveo Milašinović.

“Na način što je uspostavio kontakt sa oštećenim F. M. (Marjanovićem) i obmanom ga namamio da zajedno sa oštećenim V. G. (Gošovićem) dođe iz R. S. u C. G. pod izgovorom da treba da liše života pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije”, stoji u tekstu.

Dodaje se da je Tuzović oštećene potom prevezao do Spuža, gde su ih, kod za sada neutvrđenog trgovinskog objekta, sačekali Brajović i Stefan Đukić Mandić: “Kako bi im okrivljeni B (Brajović), kao meštanin pokazao put do sela J. (Jelenak), a zatim oštećene zajednički prevezli do kuće koju je u tom selu obezbedio okrivljeni M. B. (Brajović)”.

Stefan Đukić Foto: Printscreen

Navodi se da su ih u toj kući čekali Stefan Janković, Alan Kožar i Damir Hodžić i da su ih odmah napali, pokušavajući da od Marjanovića i Gošovića silom iznude informacije - da su ubili pripadnika njihove kriminalne organizacije Nurkovića.

Stoji i da su iznudili i druge informacije o delovanju suprotstavljene kriminalne organizacije, kao i da su s kriptovanog telefona Marjanovića, u njegovo ime, razmenjivali poruke sa drugim pripadnicima kavačke grupe čiji su mu kontakti bili memorisani u tom aparatu...

“Nakon čega su, između 15. i 16. 9. 2019. godine, na svirep način i iz bezobzirne osvete, a okrivljeni E. T., S. Đ. M. i S. J. i iz koristoljublja za novčanu nadoknadu od po 20.000 evra lišili života oštećene F. M. i V. G., na način što su, ostvarujući zajedničku odluku da se oštećeni iz bezobzirne osvete liše života, oštećenima zadali više udaraca bezbol palicama po glavi i telu, a okrivljeni E. T. im upotrebom bajoneta od automatske puške A. … naneo više ubodnih rana po telu, od čega je kod oštećenih nastupila smrt”, detalji su optužnice.

Objašnjava se da su potom zajednički sakrili njihove posmrtne ostatke “na za sada nepoznatom mestu i uklonili tragove i dokaze izvršenog krivičnog dela”, o čemu je dan kasnije Hodžić obavestio jednog od organizatora - Mila Radulovića zvanog Kapetan.

Zvicer sve znao

Vođa kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer znao je sve o tom zločinu, proizilazi iz njegovih komunikacija sa Skaja, jer je još 2020. godine obavestio tadašnje policajce Petra Lazovića i Ljuba Milovića da su dvojica “njihovih” momaka iz Beograda mučeni, pa ubijeni u kući Milana Brajovića zvanog Fitilj u Danilovgradu.

Radoje Zvicer Foto: Interpol

“Vijesti” su ranije objavile delove tog dopisivanja, tokom kojeg sugeriše službenicima Uprave policije da na mesto zločina pošalju forenzičare, ali i istovremeno “puste buvu” da su Fitilja cinkarili saradnici iz kriminalne ekipe kojoj pripada.

“Za one momke iz BG. Ubijeni su i mučeni u kuću kod Fitilja koji danas izlazi. Treba Fitilja stisnuti i forezničare poslati da su ga špijali Tuzo (Tuzović) i Manda (Đukić Mandić). Selo Jelovac ili tako nešto u DG”, navodi taj Kotoranin u porukama sa Skaj aplikacije od 18. novembra 2020. godine.

Zvicer priču na tu temu počinje nakon što mu Lazović poručuje da se čuva ukoliko je umešan u dvostruko ubistvo u Stanjevića rupi, kada su kavčani, kako tvrde specijalni tužioci, predvođeni Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem, likvidirali Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, oteli Kapetana, pa i njega kasnije lišili života...

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić

“Koje momke iz BG?”, pita Lazović.

“Onoga Filipa i Vukašina... Tamo su neđe i zakopani Fitilja treba stisnuti”, podučava ga šef kavačkog klana.

Lazović ponovo traži pojašnjenje u vezi sa tim jesu li ti momci ubijeni i mučeni “kod Fitilja kući” i dobija potvrdan odgovor, uz objašnjenje da “Sjutra Fitilj izlazi” (iz zatvora).

“U DG na selo, u mjesto Jelovac”, zapitkuje ponovo policajac, a šef klana ponavlja mu da jeste i da se to ubistvo dogodilo u Brajovićevoj kući.

Neformalni šef policijskog Tima za posebnu operativnu podršku obećava da će to odmah videti, a Zvicer mu piše.

“To, spremi da se Fitilj digne kad izađe na kapiju, mora on špijati. Nemoj da se to širi ti samo znaš i to je 1/1 kao sve što ti rečem. Ono što je Mustafa pričao sve treba ispratiti, jer je istinu pričao. Jelenak selo... Možeš li Fitilja vatati i da se isprate te jame što je Mustafa rek’o, onaj Bubanja je kopao te leševe Bulatovića i Sjekloće, špijaće na dva šamara”, piše šef kavačkog klana.

Policajac tada pokušava da dobije podatke o dvostrukom ubistvu koje se u Stanjevića rupi dogodilo mesec i nekoliko dana pre tog dopisivanja, ali mu Zvicer daje lažne podatke o tome da su škaljarci nameštali jedni druge...

Mile Radulović Kapetan Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Po istom receptu otimali, pa ubijali

Po istom “receptu” pripadnici kavačke kriminalne grupe likvidirali su i jednog od visokorangiranih članova škaljaraca Mila Radulovića Kapetana.

I on je, prema tvrdnjama tužilaštva, najpre namamljen, otet, a zatim su od njega iznudili brojne informacije pre nego su ga ubili, pa njegovo telo spalili na Lovćenu.

Radulović je otet 14. oktobra 2020. godine - od tog dana držan je, mučen i prinuđivan da sarađuje.

Tokom gotovo dva meseca zlostavljanja primoravali su ga da otkriva podatke o “škaljarcima” i da, preko kriptovanog telefona, namamljuje ljude u zasjede...

Iz SDT-a tvrde da je nakon svega zadavljen električnim kablom, a potom je njegovo telo spaljeno na Lovćenu.