MUP SE OGLASIO POVODOM UBISTVA U FRANCUSKOJ: Uhapšena dvojica, za trećim se traga - žrtvu tukli do smrti (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S.R. (1985) i V.S. (1979), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo, dok se za još jednom osobom traga, saopštio je MUP.
Oni se sumnjiče da su u Francuskoj ulici, u jednoj napuštenoj zgradi, zadali više udaraca tridesetosmogodišnjem muškarcu koji je od zadobijenih povreda preminuo.
Mesto zločina u Francuskoj ulici u Beogadu Foto: BoBa Nikolić
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
