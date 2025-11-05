Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su G.I. (60) i N.I. (34) iz okoline Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u blizini domaćinstva osumnjičenih pronašla zasad sa 37 stabljika kanabisa ukupne bruto težine 58 kilograma, a na tavanu njihove kuće u improvizovanoj prostoriji za sušenje i manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i manju količinu supstance za koju se sumnja da je kokain.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

