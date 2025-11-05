Slušaj vest

Srpski državljanin (56) izručen je Austriji nakon hapšenja po poternici koja je izdata pre 13 godina, a zbog krađe 5.705 telefona iz skladišta u Beču.

Kako prenose mediji, prema tadašnjim tržnišnim cenama, telefoni su bili vredni 1,63 miliona evra.

Najmanje četiri počinioca su bila umešana u pljačku u noći 4. aprila 2012. godine. Trojica maskiranih muškaraca upali su tada u skladište i uz pretnju pištoljem onesposobili zaposlene. Zaposleni su uspeli da se oslobode tek posle nekoliko sati i kontaktiraju policiju. Palete pametnih telefona su utovarene iz skladišta u kamion.

Nakon toga, Kancelarija kriminalističke policije Donje Austrije identifikovala je četiri osumnjičena. Početkom 2013. godine, dva osumnjičena su uhapšena u Austriji. Srpski državljani su osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne u Regionalnom sudu u Viner Nojštatu u avgustu 2013. godine. Kazne su već okončane i oni su na slobodi.

Na slobodi je ostao treći počinilac, 56-godišnji državljanin Srbije koji je ove godine uhapšen prilikom prelaska granice iz Srbije u Crnu Goru. Austriji je izručen 16. oktobra. Tokom ispitivanja, odbio je da da izjavu i on je odmah prebačen u zatvor Beč-Jozefštat.