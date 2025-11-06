Slušaj vest

Devojka (24) koja je nožem nasrnula na policajca na ulazu u Policijsku stanicu Savski venac, kako saznajemo, došla je u stanicu rano jutros i tražila intervenciju u "Ćacilendu."

Ona je rekla "idite tamo i sklonite ih."

Nožem je nasrtala na policajca koji je bio na stepeništu i pokušavala je da ga izbode. 

Prilikom otimanja noža policajac je pao i tada je povređen. On je u samoodbrani od devojke bio prinuđen da puca. 

Devojka je ranjena u nogu i odmah prevezena na VMA, u svesnom je i komunikativnom stanju. 

Policija je obavila uviđaj i utvrđuju se svi detalji napada.

