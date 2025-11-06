Slušaj vest

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj na licu mesta u PS Savski venac gde je noćas oko 4.00 sata 24-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine pokušala nožem da liši života policijskog službenika V. V, koji je nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila iz službenog oružja u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu.

Osumnjičena je hospitalizovana na Vojno-medicinskoj akademiji radi operacije, nakon čega će joj biti određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju, saopštilo je to tužilaštvo.

Sumnja se da je oko 4.00 časa M. A. došla do ulaza PS Savski venac i počela raspravu sa policijskim službenikom V. V, tražeći da "policija ide u Ćacilend". Videvši da devojka ima nož kod sebe, policijski službenik je zatražio podršku, a kada su došli iz dežurne, on je sa palicom krenuo ka M. A, koja je pokušala da ga ubode nožem.

V. V. se izmakao i istrčao iz stanice.

Međutim, M. A. je krenula za njim sa nožem u ruci, nakon čega je policijski službenik izvadio službeni pištolj i nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu.

Policijskom službeniku V. V. su u zdravstvenoj ustanovi konstatovane lake telesne povrede i on je otpušten iz zdravstvene ustanove.

M. A. su konstatovane teške telesne povrede u vidu prostrelne rane natkolenice i biće podvrgnuta operativnom zahvatu.

Nakon obavljenih provera utvrđeno je da je M. A. u Republiku Srbiju ušla 29. septembra 2025. godine i da nema prijavljeno boravište.