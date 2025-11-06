- Noćas se oko četiri sata ujutru dogodio incident ispred policijske stanice. Prema poslednjim informacijama, radi se o devojci koja ima 24 godine, državljanka BiH, a 25. septembra je ušla u našu zemlju, pri čemu nije prijavila svoj dolazak. Ona je sinoć sa nožem ušla u policijsku stanicu i pripadnika policije napala - započeo je Ivković.

- On je pokušao da je smiri, ali mu to nije pošlo za rukom. Ubrzo je pozvao pomoć, a dok je ona stigla, on je pokušao nju da obuzda na način što će pucati u vazduh i pod, ali je jedan metak otišao u njenu nogu. Ona je uspela nožem da ga povredi. Prevezena je na VMA gde je trenutno u toku njena operacija. Iz VJT smo saznali da će joj biti određeno zadržavanje od 48 sati budući da se ovo delo svrstava kao krivično delo pokušaj ubistva. Ona je ušla sa nožem u policiju, a onda zatražila da se ljudi iz Pionirskog parka sklone - rekao je Ivković.