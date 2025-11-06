Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, nakon intenzivnog rada pronašli su D. D. (43) iz Pečenjevca, osumnjičenog da јe izvršio krivično delo teško ubistvo.

On se sumnjiči da јe 2. novembra, u kući u Pečenjevcu, usmrtiotridesetšestogodišnju ženu, a zatim se udaljio.Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu priјavu, bitisproveden u Više јavno tužilaštvo u Leskovcu.

Podsetimo, telo nesrećne žene pronađeno je u zamrzivaču u porodičnoj kući osumnjičenog D.D. u selu Pečenjevce u Leskovcu. Inače, telo je pronašao rođeni brat osumnjičenog koji je naveo da je iz kuće čuo buku i svađu, i da je posumnjao da su se žrtva i osumnjičeni sukobili. Katarina je zverski ubijena, a Dalibor D. koji je inače, bio u kućnom pritvoru je i dalje u bekstvu.

