Muškarac Srđan R. (46) i devojka Valentina S. (40) uhapšeni su zbog sumnje da su u Francuskoj ulici ubili muškarca (38), saznaje Kurir.

- Oni su, kako se sumnja, sa još jednim saučesnikom koji je u bekstvu, palicama pretukli muškarca koji je boravio u napuštenoj kući u centru Beograda - navodi izvor Kurira i dodaje da policija traga za saučesnikom.

Podsetimo, telo nesrećnog čoveka pronađeno je u oronulom objektu u Francuskoj ulici. On je imao stravične povrede i utvrđeno je da je pretučen, najverovatnije drvenom palicom i metalnom šipkom.

- Lice mu je bilo potpuno smrskano, a i po telu su bile uočljive brojne povrede - kaže sagovornik iz istrage.

Poznanik ubijenog čoveka, Seferin Ramaj za Kurir je juče rekao da je žrtva živela u toj kući, ali i da je bio problematičan i da se sukobljavao sa jednom devojkom, zbog čega je navodno bio i hapšen.

- Došao sam do ove štek-kuće, kako je mi zovemo, kako bi se malo sklonio, a iz kuće su dopirali glasovi. Buka je bila velika. Žena je dozivala pomoć, tukao je tu svoju devojku opet. Jedva je uspela da se spasi - opisuje Seferin svoj poslednji susret sa ubijenim muškarcem, i dodaje: