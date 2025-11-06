KURIR SAZNAJE! ZBOG UBISTVA U CENTRU BEOGRADA UHAPŠENA ŽENA: Sa njom pao i Srđan, a za trećim saučesnikom se traga!
Muškarac Srđan R. (46) i devojka Valentina S. (40) uhapšeni su zbog sumnje da su u Francuskoj ulici ubili muškarca (38), saznaje Kurir.
- Oni su, kako se sumnja, sa još jednim saučesnikom koji je u bekstvu, palicama pretukli muškarca koji je boravio u napuštenoj kući u centru Beograda - navodi izvor Kurira i dodaje da policija traga za saučesnikom.
Podsetimo, telo nesrećnog čoveka pronađeno je u oronulom objektu u Francuskoj ulici. On je imao stravične povrede i utvrđeno je da je pretučen, najverovatnije drvenom palicom i metalnom šipkom.
- Lice mu je bilo potpuno smrskano, a i po telu su bile uočljive brojne povrede - kaže sagovornik iz istrage.
Poznanik ubijenog čoveka, Seferin Ramaj za Kurir je juče rekao da je žrtva živela u toj kući, ali i da je bio problematičan i da se sukobljavao sa jednom devojkom, zbog čega je navodno bio i hapšen.
- Došao sam do ove štek-kuće, kako je mi zovemo, kako bi se malo sklonio, a iz kuće su dopirali glasovi. Buka je bila velika. Žena je dozivala pomoć, tukao je tu svoju devojku opet. Jedva je uspela da se spasi - opisuje Seferin svoj poslednji susret sa ubijenim muškarcem, i dodaje:
- Sve nas je terao odavde, želeo je da bude u ovoj kući sam, kao da je njegova. Užas jedan! Nije ni čudo što je ubijen jer je mnogo ljudi maltretirao. Pričao sam sa policijom koja mi je pokazala njegovu sliku da ga identifikujem, da vidim da li je to taj čovek. Jeste... To je bio on, celo lice mu je modro, unakaženo. Jeziva je slika!