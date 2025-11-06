Slušaj vest

Daliboru D. (43) iz sela Pečenjevce kod Leskovca, koji se sumnjiči za ubistvo vanbračne supruge Katarine Gligorijević (36) sa kojom ima dete, lisice na ruke stavljene su, kako Kurir nezvanično saznaje, u selu odakle je rodom i gde je živeo sa porodicom.

- Dalibor je uhapšen tri dana nakon što je počinio ubistvo. Policija je od tog momenta dežurala u selu kod kuće gde se dogodio zločin, s obzirom na to da je njegova porodica bila u strahu da će se vratiti i počiniti veće zlo - kaže izvor Kurira.

Prilikom hapšenja osumnjičeni nije pružao nikakav otpor. Naprotiv, ponašao se mirno, kao da je očekivao dolazak policije. Kada su mu pripadnici MUP-a ušli u trag, ništa nije rekao i bez reči je pošao sa njima.

Dalibor Demirović Foto: Društvene Mreže

Kako nezvanično saznajemo, kod njega nije pronađeno nikakvo oružje, niti predmeti koji bi mogli da ukažu da je planirao beg u neko drugo mesto. Nakon hapšenja, prebačen je u policijsku stanicu gde će biti saslušan, a istraga o motivima i okolnostima zločina se nastavlja.

- Osumnjičeni se nakon bekstva nije vraćao u kuću, ali se sve vreme skrivao u okolini, policija ga je i pronašla nedaleko od mesta zločina i odmah su mu stavljene lisice na ruke. Nijednog momenta se nije opirao, a kod sebe nije imao nikakvo oružje niti išta - nezvanično saznaje Kurir.

Podsetimo, MUP se jutros oglasio da su pripadnici policije u Leskovcu, nakon intenzivnog rada pronašli su D. D. (43) iz Pečenjevca, osumnjičenog da јe izvršio krivično delo teško ubistvo.

Kako su podsetili, on se sumnjiči da јe 2. novembra, u kući u Pečenjevcu, usmrtio tridesetšestogodišnju ženu, a zatim se udaljio.Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu priјavu, bitisproveden u Više јavno tužilaštvo u Leskovcu.

Podsetimo, telo nesrećne žene pronađeno je u zamrzivaču ispod kesa sa namirnicima u porodičnoj kući osumnjičenog u selu Pečenjevce u Leskovcu.

Inače, obdukcija je pokazala da je Dalibor nesrećnu ženu najpre brutalno pretukao, a zatim je ugušio.