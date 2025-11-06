Slušaj vest

Motociklista Nikola Jevtić (26), koji je 17. septembra teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Višnjičkoj ulici u Beogradu, preminuo je u ponedeljak, objavio je njegov rođak.

Nesrećni mladić u bolnici je proveo 48 dana, ali uprkos naporima lekara, izgubio je bitku za život.

- Nikola je, navodno, vozio na zadnjem točku kada je izgubio kontrolu nad motociklom i direktno udario u automobil koji je skretao u sporednu ulicu. Sumnja se da je uzrok nesreće neprilagođena brzina - kaže izvor i dodaje da Nikola nije imao zaštitnu kacigu:

- Navodno je pre nesreće bio na moto skupu, a akrobacije je izvodio i u povratku ka kući - dodaje izvor.

Sahrana mladića će se održati u subotu na groblju Lešće u Beogradu.