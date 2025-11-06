BAJKER IZ BEOGRADA PREMINUO POSLE 48 DANA BORBE ZA ŽIVOT: Nikola doživeo nesreću kada se vraćao sa moto skupa, rođaci se opraštaju od njega (foto)
Motociklista Nikola Jevtić (26), koji je 17. septembra teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Višnjičkoj ulici u Beogradu, preminuo je u ponedeljak, objavio je njegov rođak.
Nesrećni mladić u bolnici je proveo 48 dana, ali uprkos naporima lekara, izgubio je bitku za život.
- Nikola je, navodno, vozio na zadnjem točku kada je izgubio kontrolu nad motociklom i direktno udario u automobil koji je skretao u sporednu ulicu. Sumnja se da je uzrok nesreće neprilagođena brzina - kaže izvor i dodaje da Nikola nije imao zaštitnu kacigu:
- Navodno je pre nesreće bio na moto skupu, a akrobacije je izvodio i u povratku ka kući - dodaje izvor.
Sahrana mladića će se održati u subotu na groblju Lešće u Beogradu.
- Uvek ćeš ostati u čikinom srcu, znam da si među anđelima, neka te čuvaju anđeli. Počivaj u miru - napisao je rođak preminulog mladića na društvenoj mreži Fejsbuk.