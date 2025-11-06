Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su M. A. (49) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

M. A. se sumnjiči da je u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist doveo u zabludu pedesetpetogodišnjeg sugrađanina da će mu na osnovu usmenog dogovora prodati poslovni prostor.

- Oštećeni je tom prilikom osumnjičenom isplatio oko 21 hiljadu evra i više od 1,2 miliona dinara, dok je osumnjičeni nakon primljenih novčanih sredstava, poslovni prostor prodao drugom licu - saopšteno je iz PU Kraljevo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Ne propustiteHronikaLAŽNE VRAČARE "SKIDALE MAGIJU", PA OD GRAĐANA UZIMALI MILIONE I ZLATO! Ženu prevarili za više od 11.000 EVRA! Uhapšeni prevaranti iz Novog Sada
IMG_20251002_000733.jpg
HronikaPODIGAO KREDIT OD 450.000 EVRA, POTROŠIO PARE NA RASKOŠNU SVADBU, PA ZAVRŠIO U PRITVORU: Državljaninu Srbije počelo suđenje za prevaru u Nemačkoj!
Semir K.
HronikaŠOK U BATAJNICI! ČOVEK (40) STAO PORED PUTA, PRIŠLI MU MUŠKARAC I ŽENA: Nije ni slutio kakva će scena da usledi - završio u DOMU ZDRAVLJA, UMALO NASTRADAO
shutterstock-747071503.jpg
Hronika"BILO MI JE SUMNJIVO, A ONDA ME JE POZVALA BANKA" Nove opasnosti na internetu - Žrtva za Kurir: Blokirali su mi sve kartice, a sve zbog prodaje bicikla
Sms Prevara