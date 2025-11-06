Slušaj vest

Suđenje Goranu Džoniću (60), pravosnažno osuđenom na doživotnu robiju, po tužbi Stojanke Đokić iz Moravca koja je pokrenula parnični postupak za naknadu štete zbog ubistva njenog sina Gorana (57), snaje Gordane (56) i unuke Lidije Đokić (26) iz Aleksinca, danas je ponovo odloženo u Višem sudu u Nišu. Treće odlaganje suđenja zaredom usledilo je jer ni novi veštak koji je određen rešenjem suda nije u mogućnosti da obavi veštačenje.

baka Stojanka Foto: M.S.



Sudija Irena Jocić saopštila je da je od strane stalnog sudskog veštaka kome je povereno veštačenje obaveštena da iz zdravstvenih razloga nije u mogućnosti da obavi ovu ekspertizu. Zbog toga je određen novi veštak - specijalista sudske psihijatrije dr Marija Panić, a sledeće ročište je zakazano za 15. januar 2026.godine.

Da podsetimo, od ubice troje članova svoje porodice Stojanka tužbom potražuje 7,5 miliona dinara po osnovu nematerijalne i materijalne štete. No, budući da odbrana tvrdi da je Džonić neuračunljiv na pripremnom ročištu sud je izdao naredbu da se izvrši psihijatrijsko veštačenje Džonića.

ubijeni Đokići Foto: Kurir.rs/M.S.

Prvo ročište očište bilo je odloženo jer je prethodni veštak obavestio sud da iz objektivnih razloga ne može da uradi ovu ekspertizu, zbog čega je nalog izdat drugom veštaku, koji je sada obavestio sud da ni on, zbog zdravstvenih razloga, ne može da uradi veštačenje.

Advokat Miroslav Ristić, punomoćnik Stojanke Đokić rekao je ranije za "Blic" da je Džonićeva odbrana u odgovoru na tužbu istakla prigovor da se radi o licu koje je zbog vođenja krivičnog postupka imalo zdravstvene probleme te da je trenutno neuračunljiv, te da smatra da je ovo samo manevar tužene strane da se postupak odugovlači.