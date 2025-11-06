Slušaj vest

U Višem sudu u Jagodini nastavljeno je suđenje J. M. okrivljenoj za pokušaj teškog ubistva supruga M. M. u porodičnom stanu u ovom gradu, nakon što je prethodno, odlukom Apelacionog suda u Kragujevcu, ukinuta presuda, prema kojoj je J. M. osuđena na 10 godina zatvora.

Suđenje je nastavljeno 3. novembra kada su se za govornicom našli veštaci koji su radili na slučaju. Inače, ročište je trajalo više od četiri sata, bilo je izuzetno burno, pogotovo kada je u jednom momentu došlo do sukoba advokata dveju strana.

Podsetimo, prema optužnici, J.M. je supruga omamila lekom "sanval", koji je, inače, ona konzumirala po lekarskom nalogu. Zatim je suprugu M.M. koji je bio omamljen i spavao u bračnom krevetu nanela 17 uboda kuhinjskim nožem.

Pokušaj teškog ubistva, podsetimo, dogodio se 1. jula 2022. godine. Apelacioni sud u Kragujevcu je naložio ponavljanje suđenja jer nisu bili utvrđeni detalji okolnosti da li je okrivljena zaista pokušala da liši života M. M., te da li je zaista zloupotrebila njegovo poverenje.

Psihijatar i specijalista sudske psihijatrije doc. dr Bojana Dunjić Kostić rekla je da komisija ostaje pri nalazu rekavši da je okrivljena J. M. u vreme izvršenja dela bila neuračunljiva, te da nije mogla da shvati značaj svog postupka niti da upravlja svojim ponašanjem.

Inače, veštačenje su radile dr Dunjić, dr Ana Opanković i psiholog Mirjana Zebić.

- Upoznati smo sa svim izjavama okrivljene i svedoka i uočili smo manje razlike u njenim iskazima tokom postupka, ali su one uglavnom dosledne u pogledu njenog psihičkog stanja - rekla je Dunjić.

Advokat oštećenog Goran Petronijević upitao je potom i da li je ponašanje okrivljene nakon događaja (tuširanje, presvlačenje, provera dece) relevantno za zaključak o neuračunljivosti, kako su tretirani iskazi svedoka i da li su gledali snimke video-nadzora.

Specijalista sudske medicine Dunjić je naglasila da je strah i afekat kod okrivljene bili toliko jaki da su uticali na svest i ponašanje i trajali neko vreme nakon događaja, a kada je bilo reči o video nadzorima, rečeno je da snimke nisu gledali, već zapisnik.

Advokat oštećenog: "Trpimo pritiske"

Advokat oštećenog Goran Petronijević ranije je govorio za Kurir o toku sudskog procesa.

- Suđenje je počelo iznova, prepuštamo sudu da odluče o tome, ja nikada ne želim da prejudiciram bilo šta - rekao je Petronijević i dodao da su u prethodnom postupku postojale određene neregularnosti:

- Mi ćemo pokušati to da koliko možemo ispravimo, naravno naša ovlašćenja su posebno meni kao punomoćniku oštećenog mnogo manje i sužena ulogom tužilaštva.

Na pitanje da li je tokom procesa bilo zastrašivanja i pokušaja linča njegovog klijenta, Petronijević je rekao:

- U velikoj meri bilo je pritisaka i sama okrivljena je izlazila u medije sa nekakvim pričama, ona je rekla da je deset godina trpela nasilje... To su stvari koje su potpuno nelogične. Što vi želite da budete deset godina u braku sa nekim sa kojim trpite nasilje?