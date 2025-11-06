Saobraćajka se dogodila u blizini kružnog toka kada je vozač sleteo sa puta
Udes
TEŠKA SAOBRAĆAJKA! IZGUBIO KONTROLU I ULETEO LJUDIMA U DVORIŠTE: Vozač automobila povređen kod Preljine! (foto)
Slušaj vest
Tokom popodmevnih sati u blizini glavnog kružnog toka u Preljini došlo je do teže saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog automobila izgubio kontrolu i sleteo sa puta.
- Vozač koji se kretao iz pravca Gornjeg Milanovca najverpovatnije je izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo s puta, tom prilikom probivši ogradu i uletevši u dvorište - kaže za RINU jedan od očevidaca.
smrskano vozilo Foto: RINA
Vidi galeriju
Prema informacijama sa terena, vozač je zadobio lakše povrede i prevezen je u čačansku bolnicu radi pregleda. Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, dok povređenih među ukućanima nije bilo.
Na licu mesta intervenisala je policija, koja će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog udesa.
(RINA)
Reaguj
Komentariši