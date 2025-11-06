Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, identifikovali su i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili R. D. (52) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

On je, kako se sumnja, prevario dvojicu muškaraca iz Niša i okoline obećavši da će im prodati i doterati automobil i traktor, za šta je postavio oglase na internetu, nakon što mu uplate kaparu za ova vozila, a kada su mu uplatili dogovoreni novac prestao je da im se javlja.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

