Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu , identifikovali su i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili R. D. (52) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara .

On je, kako se sumnja, prevario dvojicu muškaraca iz Niša i okoline obećavši da će im prodati i doterati automobil i traktor, za šta je postavio oglase na internetu, nakon što mu uplate kaparu za ova vozila, a kada su mu uplatili dogovoreni novac prestao je da im se javlja.