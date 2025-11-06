Na licu mesta su bili i pripadnici policije koji su obavili uviđaj
TAKSISTA PREMINUO ZA VOLANOM U BEOGRADU: Tragedija se desila u Južnom bulevaru, lekari pokušali reanimaciju!
Danas oko 12.30 časova u Južnom bulevaru u Beogradu dogodila se tragedija kada je taksi vozač preminuo za volanom svog automobila.
Prema prvim informacijama, vozaču je iznenada pozlilo tokom vožnje, nakon čega je zaustavio automobil pored puta.
Očevici su odmah pozvali Hitnu pomoć, a lekarska ekipa je stigla u najkraćem mogućem roku i pokušala reanimaciju.
Nažalost, uprkos svim naporima, muškarcu nije bilo spasa, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt.
Na licu mesta su bili i pripadnici policije koji su obavili uviđaj.
