Dva brata Naim Morina i Driton Morina ubijena su vatrenim oružjem u selu Golubovac u opštini Mališevo. Sumnja se da je na njih pucao zet Astrit Isufi, za kojim se traga, saopšteno je iz regionalne direkcije policije u Đakovici.

Osumnjičeni iz jednog sela u opštini Drenas i on je u bekstvu.

Kako dalje navodi Klankosova.tv, na mestu ubistva policija je pronašla i vatreno oružje, za koje se još uvek ne zna da li ga je osumnjičeni koristio za izvršenje zločina.

U policijskom izveštaju se navodi da su dva ranjena brata starosti 30 i 40 godina dovezena u Centar porodične medicine u selu Kijevo, gde su lekari pkonstatovali smrt.

"Oko 11:30 časova obavešteni smo da su dva odrasla muškarca (braća) odvedena u Centar porodične medicine u Kijevu zbog prostrelnih rana. Medicinsko osoblje Centra porodične medicine potvrdilo je smrt žrtava. Potrebne policijske jedinice su odmah reagovale na slučaj i stigle su na lice mesta", navodi se u izveštaju.

Policija je identifikovala izvršioca.

U koordinaciji sa tužiocem, preduzimaju se sve neophodne istražne radnje u vezi sa slučajem i hapšenjem osumnjičenog, navodi se u izveštaju.