Slušaj vest

Dva brata Naim Morina i Driton Morina ubijena su vatrenim oružjem u selu Golubovac u opštini Mališevo. Sumnja se da je na njih pucao zet Astrit Isufi, za kojim se traga, saopšteno je iz regionalne direkcije policije u Đakovici.

Osumnjičeni iz jednog sela u opštini Drenas i on je u bekstvu.

Kako dalje navodi Klankosova.tv, na mestu ubistva policija je pronašla i vatreno oružje, za koje se još uvek ne zna da li ga je osumnjičeni koristio za izvršenje zločina.

U policijskom izveštaju se navodi da su dva ranjena brata starosti 30 i 40 godina dovezena u Centar porodične medicine u selu Kijevo, gde su lekari pkonstatovali smrt.

"Oko 11:30 časova obavešteni smo da su dva odrasla muškarca (braća) odvedena u Centar porodične medicine u Kijevu zbog prostrelnih rana. Medicinsko osoblje Centra porodične medicine potvrdilo je smrt žrtava. Potrebne policijske jedinice su odmah reagovale na slučaj i stigle su na lice mesta", navodi se u izveštaju.

Policija je identifikovala izvršioca.

U koordinaciji sa tužiocem, preduzimaju se sve neophodne istražne radnje u vezi sa slučajem i hapšenjem osumnjičenog, navodi se u izveštaju.

(Kurir.rs/RTS)

Ne propustiteHronikaPAO OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŠKALJARACA NA CETINU! Sačekao ih iz zasede pa ih namamio u zamku smrti, tela Stefana i Andrije nađena u automobilu, oglasio se MUP
cg.jpg
Hronika"UBIO SAM IH JER SMO BILI U LOŠIM ODNOSIMA, A NE ZBOG PARA" Određen pritvor ubici babe i dede kod Despotovca, uhapšen dok je doručkovao na vašaru!
despotovac.jpg
Hronika"KAKO JE IMAO SRCA DETETU DA NAUDI" Oglasila se bivša žena Mihaila koji je ubio suprugu, sina (7) i sebe: Videla sam ga pre par dana, ali nisam ništa mogla...
WhatsApp Image 2025-07-21 at 12.09.30_a5571215 copy.jpg
HronikaPRETI MU 40 GODINA ROBIJE: Alija Balijagić pojaviće se danas u Višem sudu u Bijelom Polju na ročištu za kontrolu optužnice za dvostruko ubistvo!
SmartSelect_20241121_094004_Viber-632x400.jpg