Na društvenim mrežama pojavio se izuzetno uznemirujući snimak na kome se vidi kako žena udara devojčicu i zlostavlja je. Kako se navodi u opisu videa, on je, navodno, nastao juče u autobusu na liniji 59 u Beogradu, a žena koja zlostavlja dete mu je majka.

Kako se može videti, žena otvorenim dlanom šake udara malo dete toliko jako da se udarac čuje. U jednom momentu malena se žali da je boli, a žena joj odgovara:

- I treba da te boli!

Majka tuče dete u gradskom prevozu Izvor: Društvene mreže

Iako je u tom trenutku bilo putnika u gradskom prevozu, niko od njih nije odreagovao, pa čak ni oni koji su sedeli na mestima predviđenim za četvoro, gde su sedele i žena i devojčica.

Stravičan snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama, a ogorčeni građani negativno su komentarisali ponašanje žene za koju se tvrdi da je majka, kao i putnika koji apsolutno ne reaguju na nasilje nad nemoćnom devojčicom. Za sada nije poznato da li je ovaj događaj prijavljen policiji ili Centru za socijalni rad, kao ni da li je zaista nastao juče.

- Treba da reaguje Centar za socijalni rad... Ko zna kakve traume preživljava ovo dete kod kuće... Još gori su ovi ljudi koji gledaju i ćute - samo su neki od brojnih komentara na snimak.