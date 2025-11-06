Slušaj vest

Marko Miljković koji je optužen da je sa Veljkom Belivukom bio organizator kriminalne grupe kojoj se sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, danas je na početku suđenja zatražio da bude vraćen u ćeliju "jer je besan" i ne želi da sedi u boksu za optužene.

Odmah za njim za reč se javio Belivuk koji je, takođe, rekao da neće danas da sedi u sudnici, a potom i ostali optuženi.

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Vratite me u ćeliju, besan sam, učinjena nam je nepravda, neću da sedim ovde - rekao je Miljković koji se odmah na početku javio za reč i u pratanji stražara izveden je u sudnicu. On je naveo i da nije spreman psihički i fizički da prati suđenja, a da će o daljim koracima "tek da odluči".

- Danas nisam fizički spreman da pratim suđenje. Uskratili ste nam pravo na odbranu jer niste prihvatili da se pregleda video zapis sa uviđaja. Izvodimo fotografije vezano za uviđaj, a ne izvodi se snimak kako bi utvrdili da li je onako kako mi tvrdimo ili kako tvrdi tužilaštvo. Ne date nam da se branimo. Nisam psiho-fizički sposoban da sedim tamo kao fikus, koji će moji dalji koraci biti videću. Nisam sposoban da učestvujem dok nam ne date da vidimo snimak i dok ne dobijemo spisak službenih lica koja su ostavila svoje biološke tragove tokom uviđaja. Do sada nismo ometali rad suda, zaista smatram da nema potrebe da spašavate policijske službenike od odgovornostina štetu nas kojima se sudi za ozbiljna krivična dela - rekao je Miljković.

1/12 Vidi galeriju Fotografije kuće strave u Ritopeku Foto: Nenad Kostić

Odmah za njim za reč se javio i Belivuk.

- Ja sam fizički sposoban, ali psihički nisam - rekao je Belivuk, takođe se žaleći na "kontaminirane tragove koji se izvode kao dokaz".

- Mi dobijamo čamac za spašavanje, onaj mali figurativno, a vi ni to nećete da nam dozvolite. Ja verujem 1.000 posto advokatu da je policijski službenik Nenad Vukanić prvi ušao. Ja neću da budem bova koja samo stoji, nemamo nikakvu opciju, i neću tako da učestvujem. Ovo je način borbe kako ja hoću da se borim. Ja sam došao samo da vam kažem da ja danas neću da nastavim ročište. Toliko od mene - rekao je Belivuk.

Odmah za njim je izašao za govorncu i optuženi Miloš Budimir koji je rekao da nije spavao od utorka i da od danas stupa u štrajk glađu, do ispunjenja uslova da im se dostavi snimak uviđaja.

- Nas ovde niko ne poštuje. Ja se psihički loše osećam i ne mogu da pratim suđenje - rekao je za govornicom Budimir.

- Nemojte uopšte da mi dostavljaju večeru večeras, neću da trošim novac poreskih obveznika, kakva god da je, neko daje novac za to. Ruke ste nam vezali, skočio mi je pritisak na stratosferu, neću da jedem, piću vodu dok ne vidimo taj snimak - rekao je Nebojša Janković.

Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku, pridružio se ostalima, tvrdeći da ni on nije dobro.

- Vezali ste nam lance oko struka, a bojimo se da ćete u budućnosti i oko ruku - rekao je za govornicom optuženi Dejan Tešić.

Optuženi Nemanja Đurić takođe je najavio da stupa u štrajk glađu, dok je Vladimir Grek podržao ostale i naveo da je "besan i da nema šta da kaže".

Podsetimo, sudsko veće na prethodnom suđenju koje je održano u utorak pred Specijalnim sudom, odbilo je predlog odbrane da se kao dokaz izvede snimak uviđaja u kući u Ritopeku.

Dejan Lazarević Foto: Nemanja Nikolić

Za reč se javio i advokat Dejan Lazarević, koji brani Belivuka, Miljkovića i još nekoliko optuženih tvrdeći da ovaj zahtev nije "inat već borba za život".

- Ja vam kažem da psihofizički nisu sposobni da prate. Molim ih, kakav štrajk glađu, treba da se borimo, a ne da gladujemo, odložite do sutra, doćiću vam u posetu - obratio se Lazarević veću i optuženima.

- Što se tiče molbe Dejana Lazarevića, neću da poslušam, stupam u štrajk glađu. Bolje da umrem gladan, nego da me ubije nepravda - odgovorio je svom adovkatu Miloš Budimir.

Sudsko veće odlučilo je posle pauze da se današnje suđenje odloži, pošto je većina optuženih navela da psiho-fizički nije u stanju da prati suđenje. Nastavak je zakazan za 24. novembar, a sudija je navela da veće ostaje za sada pri svojoj odluci da se snimak uviđaja iz Ritopeka ne gleda u sudnici.

BONUS VIDEO: