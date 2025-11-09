Slušaj vest

Denis Novaković (42) poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 20. septembra na putu između sela Straža i Jasenovo, kod Bele Crkve, a duže od mesec i po njegova porodica traži i čeka odgovore.

Tragičnu vest za Kurir je potvrdila Denisova supruga Ružica, kada je u potresnoj ispovesti otkrila da je u momentu udesa s njim u kolima bila i njihova trogodišnja ćerkica, kao i rođak (18) koji su zadobili teške povrede.

Denis Novaković Foto: Privatna arhiva

- Tog dana smo pošli kod Denisovog brata koji je slavio krštenje i rođendan ćerkice. Sve je bilo radosno, išli smo u crkvu, slavili... A onda je moj muž krenuo kolima s našom ćerkom i rođakom kako bi kupili piće koje je trebalo da donesemo na krštenje. U jednom trenutku "mercedes" mog supruga se sudario s "opelom"... Moj muž i ćerka nisu ni stigli do Jasenova, Denis je poginuo na licu mesta - priča za Kurir kroz suze Ružica Novaković, supruga nastradalog Denisa.

Prema njenim rečima, udarac je bio strahovit, točak na kolima je odleteo, a vrata su potpuno smrskana.

- Naša ćerka je imala strašne povrede glave i hematom, noge su joj bile ugruvane, a rođak je imao povrede grudnog koša i ruke. Denis nije davao znake života... Molila sam da mu pomognu, a medicinska sestra, verovatno znajući da nema nade, rekla mi je samo: "Čeka se drugo vozilo." Moj muž je već bio mrtav. Polomljen mu je bio vrat od siline udarca - kroz suze priča Ružica.

Prizori nakon teške saobraćajke kod Bele Crkve Izvor: Privatna arhiva

Trogodišnja devojčica je odmah prevezena kolima hitne pomoći u bolnicu u Vršcu.

- Moje dete su posle iz bolnice u Vršcu transportovali u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj u Beogradu - priseća se skrhana majka i dodaje da je devojčica sada bolje, iako, kako kaže, još moraju redovno da se javljaju na kontrole.

Kako tvrdi porodica, niz nepravilnosti desio se i posle udesa! Denisovo telo, kažu, nije odmah upisano u knjigu umrlih jer doktorka koja je bila na uviđaju nije poslala potrebnu dokumentaciju matičaru.

- Mog muža su predali tek 22. septembra, bez izvoda iz knjige umrlih, a auto je završio u otpadu, iako je trebalo da ga pregleda veštak - tvrdi Ružica.

Porodica Novaković u trenu je ostala, kako kažu, bez stuba njihove porodice.

- Moj muž je izgubio život, moje dete je izgubilo oca, a ja deo mog srca. Svaki dan bez njega je sve bolniji, ovo je tuga za ceo život - završava potreseno Ružica Novaković.

Direktan sudar

Iz policijske uprave Pančevo za Kurir je rečeno da je do nesreće je došlo oko 17.20 sati i da je o događaju odmah obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu.

- Muškarac je upravljao vozilom marke "mercedes" u kom je zajedno s njim bilo dvoje putnika. Sada pokojni vozač je usled neprilagođene brzine kretanja u jednom trenutku izgubio kontrolu nad vozilom i svojim prednjim levim delom udario direktno u levu stranu drugog vozila koje se kretalo iz suprotnog smera, a u pitanju je vozilo "opel" - kaže izvor Kurira iz policije.

Kako dodaje naš sagovornik, žena koja je bila za volanom "opela" zadobila je teške povrede, a na vozilima je pričinjena velika materijalna šteta.