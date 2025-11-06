Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Zrenjaninskom putu, gde u ovom trenutku, leži ženska osoba bez svesti.

Nedaleko od nje je muškarac koji je svestan, ali teškopovređen. Oni su bili na motociklu. Nije poznato da li su imali kontakt sa drugim vozilom.

O slučaju je obaveštena policija i Hitna pomoć u Beogradu.

Kako se saznaje, građani pokušavaju da reanimiraju ženu.

Kurir.rs/Telegraf

