Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Zrenjaninskom putu. Ženska osoba je bez svesti, dok je muškarac teško povređen. Oboje su bili na motociklu, a još nije poznato da li je učestvovalo drugo vozilo.
Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA ZRENJANINSKOM PUTU: Žena leži bez svesti, građani pokušavaju da je reanimiraju! Muškarac teško povređen
Slušaj vest
Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Zrenjaninskom putu, gde u ovom trenutku, leži ženska osoba bez svesti.
Nedaleko od nje je muškarac koji je svestan, ali teškopovređen. Oni su bili na motociklu. Nije poznato da li su imali kontakt sa drugim vozilom.
O slučaju je obaveštena policija i Hitna pomoć u Beogradu.
Kako se saznaje, građani pokušavaju da reanimiraju ženu.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši