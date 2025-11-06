Slušaj vest

Dva jeziva zločina koja su prethodnih dana potresla srpsku javnost, rešena su jer su najbliži srodnici prijavili policiji izvršioce!

Dalibora D. (43) koji je uhapšen u selu Pečenjevce kod Leskovca, zbog sumnje da je ubio nevenčanu suprugu Katarinu G. (36), kao i Srđana R. (40) koji se sumnjiči za ubistvo Srećka B. (38) u centru Beograda, policiji su prijavili brat, odnosno sestra.



Prvo ubistvo dogodilo se u ponedeljak uveče kod Leskovca, kada je brat Dalibora D. pozvao policiju i prijavio da je njegovu snaju Katarinu G. ubio njegov brat. Policija je posle prijave, u zamrzivaču u kući osumnjičenog pronašla telo žene.

Nije se opirao

- Uznemireni čovek ispričao je da je njegov brat, koji je nosio nanogicu jer je bio u kućnom zatvoru zbog napada na službeno lice, nestao bez traga. Potraga je odmah otpočela, preko 20 policijskih kola se sjatilo u Pečenjevce, pretraživana su i okolna sela... Posle trodnevne potrage, Daliboru D. su lisice na ruke stavljene juče u napuštenoj kući u istom mestu u kome se zločin i dogodio - objašnjava sagovornik Kurira i dodaje:

- Osumnjičeni Dalibor D. se nije opirao hapšenju, niti je kod njega pronađeno oružje. Bio je smiren i delovao je kao da očekuje hapšenje. Kod njega nisu pronađeni predmeti niti bilo šta drugo što bi moglo da ukaže na to da je on spremao bekstvo. On se samo sklonio nedaleko od svoje kuće i čekao.

Inače, cela njegova porodica je danima bila u strahu da će se on vratiti i počiniti veće zlo, te je policija sve dok nije pronađen i uhapšen dežurala u selu.

Drugi zločin koji se dogodio u Francuskoj ulici u centru Beograda zaprepastio je javnost u sredu, kada se saznalo da se u napuštenom objektu koji uglavnom naseljavaju osobe sa margine društva, nalazi unakaženo telo muškarca. Ono što je dodatno šokiralo jeste to što je među osumnjičenima jedna žena.

- Za ubistvo Srećka B. u Francuskoj ulici osumnjičeni su Valentina S. (46) i Srđan R. (40), dok se za njihovim trećim saučesnikom i dalje traga. Sumnja se da su oni do smrti tukli žrtvu drvenom palicom i metalnom šipokom, posle čega su pobegli s mesta zločina. Međutim, posle višesatne potrage, policija je uspela da ih locira i privede - kaže naš izvor i objašnjava kako je došlo do hapšenja.

- Sestra osumnjičenog Srđana R. pojavila se u policijskoj stanici i inspektorima ispričala da je njen brat isprebijao muškarca u kući u Francuskoj ulici. Ona je iznela sumnje da je reč o ubistvu, o kome su mediji pisali celog tog dana - navodi sagovornik i dodaje da su na mestu zločina pronađeni tragovi koji su zaista ukazali na to da Srđan R. ima veze sa brutalnim zločinom.

Da li su bili u vezi?

Da podsetimo, na telu preminulog Srećka B. bile su vidljive brojne povrede.

kuća u kojoj je ubijen Srećko